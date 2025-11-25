Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно - РИА Новости Крым, 25.11.2025
ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно - РИА Новости Крым, 25.11.2025
ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества. Об этом сообщил глава города Максим... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.Он акцентировал, что обстрелы гражданской инфраструктуры продолжаются и призвал жителей города сохранять бдительность.Несколько дней назад ВСУ нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города, был ранен мужчина 1949 года рождения.Ранее сообщалось, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.
ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно

В Энергодаре ВСУ атаковали центр детско-юношеского творчества – мэр

15:28 25.11.2025 (обновлено: 15:32 25.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
"По предварительной информации, в результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Пострадавших среди мирных жителей, сотрудников или детей, к счастью, нет", - написал Пухов.
Он акцентировал, что обстрелы гражданской инфраструктуры продолжаются и призвал жителей города сохранять бдительность.
Несколько дней назад ВСУ нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города, был ранен мужчина 1949 года рождения.
Ранее сообщалось, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.
Лента новостейМолния