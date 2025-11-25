https://crimea.ria.ru/20251125/vsu-udarili-po-tsentru-energodara--chto-izvestno-1151171814.html

ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.Он акцентировал, что обстрелы гражданской инфраструктуры продолжаются и призвал жителей города сохранять бдительность.Несколько дней назад ВСУ нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города, был ранен мужчина 1949 года рождения.Ранее сообщалось, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР

