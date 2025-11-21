Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/v-sevastopole-politsiya-ischet-muzhchinu-s-arbaletom-1151077122.html
В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом
В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом
Полиция Севастополя проводит проверку по факту опубликованного видео с мужчиной, стрелявшим из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T10:20
2025-11-21T10:20
севастополь
новости севастополя
умвд россии по севастополю
происшествия
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151076960_32:78:446:311_1920x0_80_0_0_7272bc7c935f6f757d0101ff8288bd44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту опубликованного видео с мужчиной, стрелявшим из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники полиции начали проверку, будут установлены обстоятельства и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251117/krymchanin-otvetit-za-otdykh-so-strelboy-1150975648.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151076960_35:85:446:393_1920x0_80_0_0_eebaabc62174377726931da8c7bf900a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, происшествия, закон и право
В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом

В Севастополе полиция ищет стрелявшего из арбалета мужчину

10:20 21.11.2025
 
© Полиция СевастополяМужчина стрелял из арбалета в Севастополе
Мужчина стрелял из арбалета в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту опубликованного видео с мужчиной, стрелявшим из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров полицейскими выявлена публикация с видео, на котором запечатлен мужчина, который, находясь на улице Большая Морская, удерживает в руках арбалет и производит выстрелы в сторону здания, а также направляет метательное приспособление в сторону находящегося рядом мужчины", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции начали проверку, будут установлены обстоятельства и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
17 ноября, 15:06
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
 
СевастопольНовости СевастополяУМВД России по СевастополюПроисшествияЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта
12:49Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
12:39Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
12:14План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
12:10Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода
12:02В Севастополе эвакуируют гимназию
11:48Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
11:35Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура
11:20Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенников
11:15В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
11:11Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие
10:43В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
10:20В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом
10:16Крымский мост - обстановка утром в пятницу
10:10На юге России сбили 12 вражеских БПЛА
09:44Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн
09:26Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
09:13"Мисс Вселенная-2025" - стала известна победительница
09:01Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США
08:51Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника
Лента новостейМолния