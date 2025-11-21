https://crimea.ria.ru/20251121/v-sevastopole-politsiya-ischet-muzhchinu-s-arbaletom-1151077122.html
В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом
Полиция Севастополя проводит проверку по факту опубликованного видео с мужчиной, стрелявшим из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту опубликованного видео с мужчиной, стрелявшим из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники полиции начали проверку, будут установлены обстоятельства и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.
