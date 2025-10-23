Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20251023/v-sevastopole-eks-direktor-stroyfirmy-skryl-ot-nalogovoy-5-mln-rubley-1150385088.html
В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей
В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей
В Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, обвиняемому было известно о наличии у возглавляемого им предприятия крупной недоимки по налогам и страховым взносам. Организация имела деньги для погашения части недоимки, однако обвиняемый решил направить их на хозяйственную деятельность.Как уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, нарушения выявили в ходе совместной проверки налоговиков и полицейских. К этому времени расследование уголовного дела завершено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики проверят банковские переводы фотографов и парикмахеровСерые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиардПродавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
Новости
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, обвиняемому было известно о наличии у возглавляемого им предприятия крупной недоимки по налогам и страховым взносам. Организация имела деньги для погашения части недоимки, однако обвиняемый решил направить их на хозяйственную деятельность.
"Для этого мужчина произвел оплату бухгалтерских и интернет-услуг, а также расчеты с субподрядчиками через счета иных коммерческих организаций и физического лица, минуя расчетные счета возглавляемой им фирмы. Таким образом, в период с февраля по апрель 2025 года он скрыл денежные средства предприятия в размере свыше 5,3 млн рублей от взыскания налоговым органом", – сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, нарушения выявили в ходе совместной проверки налоговиков и полицейских. К этому времени расследование уголовного дела завершено.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база с целью дальнейшего возмещения по решению суда причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в Следкоме.
