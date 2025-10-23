https://crimea.ria.ru/20251023/v-sevastopole-eks-direktor-stroyfirmy-skryl-ot-nalogovoy-5-mln-rubley-1150385088.html

В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, обвиняемому было известно о наличии у возглавляемого им предприятия крупной недоимки по налогам и страховым взносам. Организация имела деньги для погашения части недоимки, однако обвиняемый решил направить их на хозяйственную деятельность.Как уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, нарушения выявили в ходе совместной проверки налоговиков и полицейских. К этому времени расследование уголовного дела завершено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики проверят банковские переводы фотографов и парикмахеровСерые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиардПродавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов

