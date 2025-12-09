Рейтинг@Mail.ru
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/grafiki-bolshe-ne-deystvuyut-na-ukraine-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-1151509563.html
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T10:21
2025-12-09T10:21
украина
удары по украине
энергосистема украины
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго"."В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении.Уточняется, что ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Граждан просят экономить электричество.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", считает профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объектыПять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюНа Украине наступил блэкаут
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, энергосистема украины, новости, новости сво
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света

В регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии – Укрэнерго

10:21 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".
"В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении.
Уточняется, что ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Граждан просят экономить электричество.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", считает профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю
На Украине наступил блэкаут
 
УкраинаУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
11:46Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
11:28Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
11:22ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
11:16Киев подготовил новую схему воровства западных денег
11:03В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА
10:46ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
10:35Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
10:33Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
10:25Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
10:21Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
10:04За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
09:50Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"
09:39ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
09:33Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
09:29Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР
09:13Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
08:57Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит
08:43Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
08:30Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
Лента новостейМолния