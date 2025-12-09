https://crimea.ria.ru/20251209/grafiki-bolshe-ne-deystvuyut-na-ukraine-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-1151509563.html
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T10:21
2025-12-09T10:21
2025-12-09T10:21
украина
удары по украине
энергосистема украины
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго"."В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении.Уточняется, что ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Граждан просят экономить электричество.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", считает профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объектыПять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюНа Украине наступил блэкаут
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, энергосистема украины, новости, новости сво
Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
В регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии – Укрэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".
"В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении.
Уточняется, что ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Граждан просят экономить электричество.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой
для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", считает профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: