Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Аварийные отключения введены на Украине после серии взрывов, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго"."В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении.Уточняется, что ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Граждан просят экономить электричество.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", считает профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объектыПять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюНа Украине наступил блэкаут

