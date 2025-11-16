https://crimea.ria.ru/20251116/pochti-tysyacha-dtp-proizoshla-v-krymu-s-nachala-goda-1150905899.html

Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике в преддверии Всемирного... РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T13:21

2025-11-16T13:21

2025-11-16T13:21

дтп

радио "спутник в крыму"

гаи

крым

новости крыма

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова.Он отметил также, что в ДТП погибло 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%. Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым, по данным полиции, являются столкновения, наезд на пешехода, а также съезд с дороги участников дорожного движения."Места наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий – участки автомобильных дорог "Новороссия" и "Таврида", – отметил Добровичан. ДТП здесь чаще происходят в летний курортный период, когда увеличивается плотность транспортных потоков.Особо необходимо обратить внимание на количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних.По ее информации, в большей части ДТП, которые происходят в Крыму, дети являются пассажирами, когда ответственность за их жизнь полностью несут родители."К сожалению, 2025 год начался с достаточно серьезного дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в Советском районе, где двое человек погибли и пятеро пострадали. Так вот, как раз-таки годовалый погибший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки. Он находился на руках. Могу сказать точно, что большинство ДТП, в которых погибли малолетние, были с этим видом нарушений", – подчеркнула спикер.По ее словам, "больной" темой на дорогах полуострова сегодня являются питбайки и прочий мототранспорт, пользующийся невероятной популярностью среди детей и молодежи. За этот год, по словам Анны Щенниковой, произошло 19 ДТП с мототехникой, в которых пострадали 19 детей. Уже составлено 308 административных материалов непосредственно на несовершеннолетних, которые не имели прав на управление данными средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251116/svecha-pamyati-v-kerchi-vspomnili-zhertv-dtp-1150949528.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, гаи, крым, новости крыма, статистика