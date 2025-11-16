Рейтинг@Mail.ru
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике в преддверии Всемирного... РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова.Он отметил также, что в ДТП погибло 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%. Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым, по данным полиции, являются столкновения, наезд на пешехода, а также съезд с дороги участников дорожного движения."Места наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий – участки автомобильных дорог "Новороссия" и "Таврида", – отметил Добровичан. ДТП здесь чаще происходят в летний курортный период, когда увеличивается плотность транспортных потоков.Особо необходимо обратить внимание на количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних.По ее информации, в большей части ДТП, которые происходят в Крыму, дети являются пассажирами, когда ответственность за их жизнь полностью несут родители."К сожалению, 2025 год начался с достаточно серьезного дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в Советском районе, где двое человек погибли и пятеро пострадали. Так вот, как раз-таки годовалый погибший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки. Он находился на руках. Могу сказать точно, что большинство ДТП, в которых погибли малолетние, были с этим видом нарушений", – подчеркнула спикер.По ее словам, "больной" темой на дорогах полуострова сегодня являются питбайки и прочий мототранспорт, пользующийся невероятной популярностью среди детей и молодежи. За этот год, по словам Анны Щенниковой, произошло 19 ДТП с мототехникой, в которых пострадали 19 детей. Уже составлено 308 административных материалов непосредственно на несовершеннолетних, которые не имели прав на управление данными средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года – ГАИ

13:21 16.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова.

"На территории Республики Крым за десять месяцев текущего года совершенно 956 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлым годом – это на 10% меньше", – рассказал Сергей Добровичан.

Он отметил также, что в ДТП погибло 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым, по данным полиции, являются столкновения, наезд на пешехода, а также съезд с дороги участников дорожного движения.
"Места наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий – участки автомобильных дорог "Новороссия" и "Таврида", – отметил Добровичан.
ДТП здесь чаще происходят в летний курортный период, когда увеличивается плотность транспортных потоков.
Особо необходимо обратить внимание на количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних.

"За данный период произошло 129 дорожно-транспортных происшествий. 9 детей, к сожалению, погибли, 139 – пострадали. Стоит отметить, что у пострадавших не просто царапины и ссадины, а достаточно серьезные травмы", – озвучила статистику Анна Щенникова.

По ее информации, в большей части ДТП, которые происходят в Крыму, дети являются пассажирами, когда ответственность за их жизнь полностью несут родители.
"К сожалению, 2025 год начался с достаточно серьезного дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в Советском районе, где двое человек погибли и пятеро пострадали. Так вот, как раз-таки годовалый погибший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки. Он находился на руках. Могу сказать точно, что большинство ДТП, в которых погибли малолетние, были с этим видом нарушений", – подчеркнула спикер.
По ее словам, "больной" темой на дорогах полуострова сегодня являются питбайки и прочий мототранспорт, пользующийся невероятной популярностью среди детей и молодежи. За этот год, по словам Анны Щенниковой, произошло 19 ДТП с мототехникой, в которых пострадали 19 детей. Уже составлено 308 административных материалов непосредственно на несовершеннолетних, которые не имели прав на управление данными средствами.
