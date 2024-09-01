https://crimea.ria.ru/20240901/v-simferopole-ubrali-konteynery-dlya-plastika-ego-negde-pererabatyvat-1140006487.html

В Симферополе убрали контейнеры для пластика: его негде перерабатывать

В Симферополе убрали контейнеры для пластика: его негде перерабатывать - РИА Новости Крым, 01.09.2024

В Симферополе убрали контейнеры для пластика: его негде перерабатывать

Существующих мощностей для переработки пластика, стекла и металла хватает, чтобы обработать менее 10% от всего мусора, который собирается в Симферополе, поэтому РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T20:32

2024-09-01T20:32

2024-09-01T20:32

экология

гуп рк "крымэкоресурсы"

переработка мусора

мнения

симферополь

строительство экотехнопарков в крыму

мусор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Существующих мощностей для переработки пластика, стекла и металла хватает, чтобы обработать менее 10% от всего мусора, который собирается в Симферополе, поэтому сортировать его на данном этапе не имеет смысла, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель директора предприятия "Крымэкоресурсы" Андрей Седов.При этом сортировка мусора в Симферополе уже ведется. Однако часть желтых контейнеров, предназначенных для сбора пластика, стекла, металла и макулатуры, пришлось убрать, поскольку вывозился этот отсортированный мусор все равно на один и тот же полигон."На данный момент количества контейнеров желтого цвета, по мнению многих, недостаточно, мы с этим абсолютно согласны, но это количество и позволяет на данный момент обеспечить обработку на тех мощностях, которые у нас есть", – объяснил Андрей Седов.Решить проблему переработки мусора поможет строительство экотехнонопарка в Белогорском районе.Экотехнопарки возводятся в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма. Они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также уменьшить количество твердых коммунальных отходов до 62% в 2025 году. Строительство объекта в Белогорском районе будет ускорено, первый мусор он примет уже в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиардЭкотехнопарк на западе Крыма готов на 80% Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

симферополь

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экология, гуп рк "крымэкоресурсы", переработка мусора, мнения, симферополь, строительство экотехнопарков в крыму, мусор