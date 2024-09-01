В Симферополе убрали контейнеры для пластика: его негде перерабатывать
В столице Крыма убрали желтые контейнеры для пластиковых отходов – их негде перерабатывать
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМусорные баки на ялтинской набережной. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Существующих мощностей для переработки пластика, стекла и металла хватает, чтобы обработать менее 10% от всего мусора, который собирается в Симферополе, поэтому сортировать его на данном этапе не имеет смысла, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель директора предприятия "Крымэкоресурсы" Андрей Седов.
"Мощность объекта переработки, который принадлежит нашему предприятию, составляет 17 000 тонн в год. А объем мусора, собираемого в Симферополе, превышает 200 000 тонн в год. Поэтому говорить о том, что мы можем на данный момент весь мусор из Симферополя обработать, неверно", – сказал он.
При этом сортировка мусора в Симферополе уже ведется. Однако часть желтых контейнеров, предназначенных для сбора пластика, стекла, металла и макулатуры, пришлось убрать, поскольку вывозился этот отсортированный мусор все равно на один и тот же полигон.
"На данный момент количества контейнеров желтого цвета, по мнению многих, недостаточно, мы с этим абсолютно согласны, но это количество и позволяет на данный момент обеспечить обработку на тех мощностях, которые у нас есть", – объяснил Андрей Седов.
Решить проблему переработки мусора поможет строительство экотехнонопарка в Белогорском районе.
"Грубо говоря, мы не можем обработать даже 10% тех отходов, которые образует город Симферополь. С вводом в эксплуатацию новых мощностей этот показатель увеличится, и мы надеемся, что он достигнет 100%", – подытожил специалист.
Экотехнопарки возводятся в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма. Они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также уменьшить количество твердых коммунальных отходов до 62% в 2025 году. Строительство объекта в Белогорском районе будет ускорено, первый мусор он примет уже в 2024 году.
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