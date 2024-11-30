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Сброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует доклад
Сброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Сброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей Симферополя, которые обратились с... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T15:17
2024-11-30T15:17
2024-11-30T15:17
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симферополь
салгир
экология
происшествия
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей Симферополя, которые обратились с жалобой на сброс канализационных стоков и химикатов в реку Салгир. Об этом сообщает Информационный центр СК.Отмечается, что обращения горожан в компетентные органы результатов не принесли. Главное следственное управление СК РФ по региону начало процессуальную проверку.Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее СК России взял на контроль проверку крымскими следователями сообщений о канализационных сбросах в Сакское озеро, которые, как утверждают местные жители, происходят из-за построенных, но неработающих очистных сооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменитсяЗагрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет
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крым, симферополь, салгир, экология, происшествия, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, александр бастрыкин
Сброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует доклад
Симферопольцы пожаловались Бастрыкину на сброс химикатов и стоков в реку Салгир в Крыму