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В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине
В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине
Для урегулирования ситуации на Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии западных миротворцев, заявил... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T14:02
2024-11-29T14:02
2024-11-29T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Для урегулирования ситуации на Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии западных миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В ведомстве считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Он подчеркнул, что даже с учетом появления новых систем оружия принципиальное отношение Москвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад уже поделил Украину - СВРРоссия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинЧто сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
https://crimea.ria.ru/20241129/lavrov-nazval-uslovie-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1142246870.html
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В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине
Размещение миротворцев НАТО на Украине не поможет разрешить конфликт – Песков
14:02 29.11.2024 (обновлено: 14:03 29.11.2024)