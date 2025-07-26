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Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей
Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T13:44
2025-07-26T13:44
москва
прокуратура москвы
мошенничество
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте. Об этом сообщает столичная прокуратура.Как уточнили в ведомстве, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший по смс, якобы для получения новых ключей.Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник "роскомнадзора" и сказал, что ее персональные данные похищены. Якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности, и чтобы сохранить сбережения, нужно следовать указаниям по телефону."За пять дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый", - говорится в сообщении.Общая сумма похищенного у москвички имущества составила около 64 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникамСпецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
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РИА Новости Крым
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москва, прокуратура москвы, мошенничество, происшествия, новости
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей

В Москве мошенники выманили у пенсионерки 5 килограммов золота и около 22 млн рублей

13:44 26.07.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Как уточнили в ведомстве, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший по смс, якобы для получения новых ключей.
Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник "роскомнадзора" и сказал, что ее персональные данные похищены. Якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности, и чтобы сохранить сбережения, нужно следовать указаниям по телефону.
"За пять дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый", - говорится в сообщении.
Общая сумма похищенного у москвички имущества составила около 64 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МоскваПрокуратура МосквыМошенничествоПроисшествияНовости
 
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