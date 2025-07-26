https://crimea.ria.ru/20250726/pensionerka-iz-moskvy-otdala-moshennikam-5-kg-zolota-i-22-mln-rubley-1148256428.html

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей

Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T13:44

2025-07-26T13:44

2025-07-26T13:44

москва

прокуратура москвы

мошенничество

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте. Об этом сообщает столичная прокуратура.Как уточнили в ведомстве, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший по смс, якобы для получения новых ключей.Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник "роскомнадзора" и сказал, что ее персональные данные похищены. Якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности, и чтобы сохранить сбережения, нужно следовать указаниям по телефону."За пять дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый", - говорится в сообщении.Общая сумма похищенного у москвички имущества составила около 64 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникамСпецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, прокуратура москвы, мошенничество, происшествия, новости