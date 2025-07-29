Рейтинг@Mail.ru
Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250729/poryadka-15-milliona-rossiyan-vovlecheny-v-dropperstvo--deputat-gosdumy-1148298038.html
Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
Порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T08:07
2025-07-29T08:07
новости
интернет
константин бахарев
государственная дума рф
киберпреступность
мошенничество
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Бахарев констатировал, что каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет."Мошенники пользуются тем, что у нас можно оформлять банковские счета и вклады с 14 лет, и вербуют себе сообщников именно в подростковой среде. А мотивы у подростков тоже очевидны – легкий заработок и никакой ответственности", – пояснил депутат.Бахарев напомнил, что Госдума ранее приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем. В качестве наказания предусмотрены крупные штрафы до 1 миллиона рублей, принудительные работы и реальные сроки лишения свободы: до шести лет для организаторов и до трех лет для сообщников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникамВ Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублейВ Крыму прокуратура взялась за дроппера
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_be193fffe2ab58f368aa6d367c1094e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, интернет, константин бахарев, государственная дума рф, киберпреступность, мошенничество, кибербезопасность
Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы

В дропперскую деятельность вовлечены порядка полутора миллионов россиян – депутат Госдумы

08:07 29.07.2025
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

"На сегодня, по оценкам правоохранителей, в дропперскую деятельность вовлечены более полутора миллионов россиян… Эта армия, по данным тех же правоохранителей, каждый месяц увеличивается примерно на 50-80 тысяч человек", – сказал парламентарий.

Бахарев констатировал, что каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
"Мошенники пользуются тем, что у нас можно оформлять банковские счета и вклады с 14 лет, и вербуют себе сообщников именно в подростковой среде. А мотивы у подростков тоже очевидны – легкий заработок и никакой ответственности", – пояснил депутат.
Бахарев напомнил, что Госдума ранее приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем. В качестве наказания предусмотрены крупные штрафы до 1 миллиона рублей, принудительные работы и реальные сроки лишения свободы: до шести лет для организаторов и до трех лет для сообщников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам
В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей
В Крыму прокуратура взялась за дроппера
 
НовостиИнтернетКонстантин БахаревГосударственная Дума РФКиберпреступностьМошенничествоКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
08:31Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара
08:22Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
08:07Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
07:54ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме
07:4174 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:31Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
07:08ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов
06:38Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей
06:04В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
00:01+40: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
22:03Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания
21:52Новый ультиматум Трампа и атака хакеров на "Аэрофлот": главное за день
21:31Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
21:16Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
20:52Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский
20:32Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
20:11Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
19:45Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Лента новостейМолния