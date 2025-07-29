https://crimea.ria.ru/20250729/poryadka-15-milliona-rossiyan-vovlecheny-v-dropperstvo--deputat-gosdumy-1148298038.html

Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы

Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы

Порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T08:07

2025-07-29T08:07

2025-07-29T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Бахарев констатировал, что каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет."Мошенники пользуются тем, что у нас можно оформлять банковские счета и вклады с 14 лет, и вербуют себе сообщников именно в подростковой среде. А мотивы у подростков тоже очевидны – легкий заработок и никакой ответственности", – пояснил депутат.Бахарев напомнил, что Госдума ранее приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем. В качестве наказания предусмотрены крупные штрафы до 1 миллиона рублей, принудительные работы и реальные сроки лишения свободы: до шести лет для организаторов и до трех лет для сообщников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникамВ Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублейВ Крыму прокуратура взялась за дроппера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, интернет, константин бахарев, государственная дума рф, киберпреступность, мошенничество, кибербезопасность