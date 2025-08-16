https://crimea.ria.ru/20250816/eksperty-zhdut-novyy-vitok-moshennichestv-s-ispolzovaniem-detey-1148676422.html

Эксперты ждут новый виток мошенничеств с использованием детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами, или переходят из класса в класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы."Детей и подростков, лиц до 20 лет вовлекают больше, чем взрослых, так как они нуждаются в быстром и легком заработке, который злоумышленники обещают им здесь и сейчас", - отметила оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

