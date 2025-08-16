https://crimea.ria.ru/20250816/eksperty-zhdut-novyy-vitok-moshennichestv-s-ispolzovaniem-detey-1148676422.html
Эксперты ждут новый виток мошенничеств с использованием детей
Эксперты ждут новый виток мошенничеств с использованием детей - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Эксперты ждут новый виток мошенничеств с использованием детей
Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T20:11
2025-08-16T20:11
2025-08-16T16:44
крым
дети
мошенничество
безопасность
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118810228_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_25f8a6b445d3b256754faa0ae07fca55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами, или переходят из класса в класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы."Детей и подростков, лиц до 20 лет вовлекают больше, чем взрослых, так как они нуждаются в быстром и легком заработке, который злоумышленники обещают им здесь и сейчас", - отметила оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250807/vzyalis-za-umershikh-moshenniki-nachali-sozdavat-sayty-morgov-1148542000.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118810228_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0fd47b1b4156989e2d637b4d7049fa15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дети, мошенничество, безопасность, общество, новости крыма
Эксперты ждут новый виток мошенничеств с использованием детей
Эксперты назвали дату нового всплеска цифровых мошенничеств в отношении детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.
По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.
"Например, у нас была выпускная компания, когда дети сдавали ЕГЭ, и мошенники воздействовали на эту аудиторию. Следующий этап, это когда у нас абитуриенты поступали. Один из способов - по телефону или через мессенджеры мошенники предлагали некие преференции, для чего надо было зайти на клон сайта", - сказала она.
Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами, или переходят из класса в класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.
За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы.
"Детей и подростков, лиц до 20 лет вовлекают больше, чем взрослых, так как они нуждаются в быстром и легком заработке, который злоумышленники обещают им здесь и сейчас", - отметила оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.
Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.
По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.