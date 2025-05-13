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Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе
Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе
В России есть люди, имеющие теневые доходы и трудоспособные неработающие, которые не участвуют в формировании бюджета, но при этом пользуются социальными... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T21:31
2025-05-13T21:31
радио "спутник в крыму"
налоги
мнения
россия
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России есть люди, имеющие теневые доходы и трудоспособные неработающие, которые не участвуют в формировании бюджета, но при этом пользуются социальными услугами, создавая нагрузку на казну. Такую категорию граждан предлагается обязать уплачивать налоги. В эфире радио "Спутник в Крыму" идею разъяснил автор инициативы – профессор кафедры управления и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.По словам Сафонова, проведенный анализ показал, что в России есть 15 миллионов человек, которые не участвуют в процессе производства, но они заняты общественно полезным трудом."Это учащиеся, их у нас 8 миллионов. Это мамочки, которые сидят в отпусках по уходу за детьми до 1,5 и 3 лет. Это инвалиды в трудоспособном возрасте, лица, которые являются безработными", – сказал Сафонов.А есть и другие категории людей, которые являются рабочей силой, при этом вне зависимости от того, работают или нет, они не участвуют в формировании налоговой базы субъектов РФ, но пользуются социальными благами, добавил экономист.Ранее Сафонов заявлял также, что относит к категории "профессиональных бездельников" совершеннолетних детей богатых родителей, а также домохозяек, за исключением тех, кто ухаживает за маленькими детьми и инвалидами.Экономист убежден, что все эти люди должны платить налоги, поскольку, ничего не давая государственной казне, пользуются социальными услугами в виде системы здравоохранения и образования, как и все честно работающие граждане.Он подчеркнул, что по Конституции РФ право заниматься трудовой деятельностью – это выбор человека, и никто не собирается покушаться на конституционные права. Но обязать платить за то, что дает им государство, вполне закономерно, считает экономист.Поскольку рассчитать налог на теневой доход сложно, предлагается поступить так, как это было сделано с налогом на профессиональный доход. А именно объявить некий минимальный уровень, который точно заплатят. Такой суммой, по мнению автора инициативы, может стать 2 900 рублей в месяц."Есть налоговая служба, у которой вся эта информация имеется – и об имуществе, и много еще о чем другом", – заметил Сафонов.Он подчеркнул, что пока речь идет о предложении подумать, как следует поступать с такими гражданами-тунеядцами в России."Это не значит, что завтра уже будет закон. Давайте подумаем", – подытожил эксперт.В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землюСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублейВывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублейНа какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию
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налоги, мнения, россия, трудоустройство
Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе

Введение налога для неработающих в России необходимо для бюджета страны – эксперт

21:31 13.05.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России есть люди, имеющие теневые доходы и трудоспособные неработающие, которые не участвуют в формировании бюджета, но при этом пользуются социальными услугами, создавая нагрузку на казну. Такую категорию граждан предлагается обязать уплачивать налоги. В эфире радио "Спутник в Крыму" идею разъяснил автор инициативы – профессор кафедры управления и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
По словам Сафонова, проведенный анализ показал, что в России есть 15 миллионов человек, которые не участвуют в процессе производства, но они заняты общественно полезным трудом.
"Это учащиеся, их у нас 8 миллионов. Это мамочки, которые сидят в отпусках по уходу за детьми до 1,5 и 3 лет. Это инвалиды в трудоспособном возрасте, лица, которые являются безработными", – сказал Сафонов.
А есть и другие категории людей, которые являются рабочей силой, при этом вне зависимости от того, работают или нет, они не участвуют в формировании налоговой базы субъектов РФ, но пользуются социальными благами, добавил экономист.

"Есть категория людей, которая формально не работает, но находится в теневой занятости. Это не самозанятые, которые платят налог на персональный доход, а те лица, которые работают, но ничего не платят. И есть определенная часть рантье, которые либо имеют доход от своих имущественных прав, но тоже не участвует в процессе формирования бюджета, потому что теневые доходы у них возникают", – пояснил эксперт.

Ранее Сафонов заявлял также, что относит к категории "профессиональных бездельников" совершеннолетних детей богатых родителей, а также домохозяек, за исключением тех, кто ухаживает за маленькими детьми и инвалидами.
Экономист убежден, что все эти люди должны платить налоги, поскольку, ничего не давая государственной казне, пользуются социальными услугами в виде системы здравоохранения и образования, как и все честно работающие граждане.

"Закономерен вопрос по поводу неучастия этих людей, – которые не бедные, я подчеркну, а достаточно обеспеченные, – в формировании бюджета. А мы в этом крайне все заинтересованы. Потому что из бюджета Российской Федерации платится заработная плата врачам, учителям, работникам культуры, поддерживается вся инфраструктура жилищная и много чего еще хорошего и полезного делается", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что по Конституции РФ право заниматься трудовой деятельностью – это выбор человека, и никто не собирается покушаться на конституционные права. Но обязать платить за то, что дает им государство, вполне закономерно, считает экономист.
Поскольку рассчитать налог на теневой доход сложно, предлагается поступить так, как это было сделано с налогом на профессиональный доход. А именно объявить некий минимальный уровень, который точно заплатят. Такой суммой, по мнению автора инициативы, может стать 2 900 рублей в месяц.
"Есть налоговая служба, у которой вся эта информация имеется – и об имуществе, и много еще о чем другом", – заметил Сафонов.
Он подчеркнул, что пока речь идет о предложении подумать, как следует поступать с такими гражданами-тунеядцами в России.
"Это не значит, что завтра уже будет закон. Давайте подумаем", – подытожил эксперт.
В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю
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