"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщает пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Всего в 2025 году на конкурс заявились 387 участников из 50 регионов России, до экспертизы был допущен 341 отчет, отметили в организации. По словам ее руководителя Анны Рыжковой, победа в конкурсе является еще одним подтверждением прозрачности работы хосписа."Этот конкурс – своего рода экзамен на честность, открытость и профессионализм в сфере НКО. Для нас участие в нем стало важным подтверждением: мы умеем не только помогать, но и грамотно, прозрачно рассказывать обществу о том, как именно это делаем", –цитирует пресс-служба гендиректора.Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублейКрымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым. В настоящее время в паллиативной поддержке нуждаются 185 детей по всему полуострову.В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму детей с паллиативным статусом"Часы заботы": как помогают семьям с тяжелобольными детьми в КрымуВ Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей

