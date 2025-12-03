Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа
Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа
Во время вакцинации от гриппа у человека не должны наблюдаться признаки ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Также не стоит одновременно сочетать вакцины. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T19:45
2025-12-03T19:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Во время вакцинации от гриппа у человека не должны наблюдаться признаки ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Также не стоит одновременно сочетать вакцины. А беременным и кормящим женщинам перед процедурой обязательно необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.По его словам, даже риновирусные инфекции могут стать причиной отказа от вакцинации. Процедуру тогда переносят на 3-4 недели. Поскольку "наслоение" вакцины на ослабленный иммунитет может вызвать осложнения.А вот беременным и кормящим женщинам консультация со своим лечащим врачом обязательна, чтобы исключить индивидуальные противопоказания, отметил эксперт.Также Владимир Мещеряков предостерег от одновременной вакцинации разными препаратами. В "эпоху" коронавирусной инфекции сочетание вакцин было скорее вынужденной мерой. Однако сейчас такой необходимости нет, отметил эксперт.К примеру, если человек собрался в тропические страны и хочет сделать несколько вакцин одновременно, то перерыв между процедурами должен составлять 3-4 недели, рекомендует он. Именно за этот период происходит выработка иммунных клеток.Он добавил, что не только перед поездкой в экзотические страны стоит прививаться. Крым, с точки зрения эпидемиологии, опасен развитием клещевого энцефалита.Как сообщалось ранее, одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа.
Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа

Крымский эксперт перечислил противопоказания к вакцинации от гриппа

19:45 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Во время вакцинации от гриппа у человека не должны наблюдаться признаки ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Также не стоит одновременно сочетать вакцины. А беременным и кормящим женщинам перед процедурой обязательно необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

"Самым главным противопоказанием к вакцинации является состояние острого вирусного респираторного заболевания или обострение любого хронического заболевания. Если такое имеется, его консультирует врач. В любом случае обострение хронического заболевания является безусловным противопоказанием", – объяснил Мещеряков.

По его словам, даже риновирусные инфекции могут стать причиной отказа от вакцинации. Процедуру тогда переносят на 3-4 недели. Поскольку "наслоение" вакцины на ослабленный иммунитет может вызвать осложнения.
А вот беременным и кормящим женщинам консультация со своим лечащим врачом обязательна, чтобы исключить индивидуальные противопоказания, отметил эксперт.

"Сама беременность не является противопоказанием для вакцинации. При отсутствии индивидуальных особенностей иммунитета прививку делать нужно", – сказал медик.

Также Владимир Мещеряков предостерег от одновременной вакцинации разными препаратами. В "эпоху" коронавирусной инфекции сочетание вакцин было скорее вынужденной мерой. Однако сейчас такой необходимости нет, отметил эксперт.
К примеру, если человек собрался в тропические страны и хочет сделать несколько вакцин одновременно, то перерыв между процедурами должен составлять 3-4 недели, рекомендует он. Именно за этот период происходит выработка иммунных клеток.

"Сама вакцина представляет собой живые, но ослабленные вирусы. Попадая в организм, они вызывают легкое недомогание, которое быстро проходит. Если вакцинироваться разными вакцинами, организм буде работать с двойной нагрузкой", – подчеркнул Владимир Мещеряков.

Он добавил, что не только перед поездкой в экзотические страны стоит прививаться. Крым, с точки зрения эпидемиологии, опасен развитием клещевого энцефалита.
Как сообщалось ранее, одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа.
