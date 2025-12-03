https://crimea.ria.ru/20251203/ekspert-rasskazal-o-protivopokazaniyakh-k-vaktsinatsii-ot-grippa-1151371381.html

Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Во время вакцинации от гриппа у человека не должны наблюдаться признаки ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Также не стоит одновременно сочетать вакцины. А беременным и кормящим женщинам перед процедурой обязательно необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.По его словам, даже риновирусные инфекции могут стать причиной отказа от вакцинации. Процедуру тогда переносят на 3-4 недели. Поскольку "наслоение" вакцины на ослабленный иммунитет может вызвать осложнения.А вот беременным и кормящим женщинам консультация со своим лечащим врачом обязательна, чтобы исключить индивидуальные противопоказания, отметил эксперт.Также Владимир Мещеряков предостерег от одновременной вакцинации разными препаратами. В "эпоху" коронавирусной инфекции сочетание вакцин было скорее вынужденной мерой. Однако сейчас такой необходимости нет, отметил эксперт.К примеру, если человек собрался в тропические страны и хочет сделать несколько вакцин одновременно, то перерыв между процедурами должен составлять 3-4 недели, рекомендует он. Именно за этот период происходит выработка иммунных клеток.Он добавил, что не только перед поездкой в экзотические страны стоит прививаться. Крым, с точки зрения эпидемиологии, опасен развитием клещевого энцефалита.Как сообщалось ранее, одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусеВ России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

