https://crimea.ria.ru/20250522/gosduma-vvela-shtrafy-do-500-tysyach-rubley-za-prodazhu-energetikov-detyam-1146616234.html

Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T12:40

2025-05-22T12:40

2025-05-22T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее ГД приняла закон, запрещающий продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Он вступил в силу 1 марта 2025 года. Продавцам дали право требовать у покупателя документ для подтверждения возраста, если таковые сомнения возникли.Так, за незаконную продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков физические лица заплатят до 50 тысяч рублей, должностные – до 200 тысяч рублей, а юридические – до 500 тысяч рублей штрафа."Наша задача – защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье", – подчеркнул спикер Госдумы.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым увеличиваются административные штрафы за продажу детям табака и вейпа и за реализацию несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом: до 2 миллионов рублей в первом случае и до 600 тысяч рублей – во втором.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курение вейпов привело к возникновению нового заболевания легкихЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовВрач сравнила эффект от кофе и энергетиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, дети, здоровье, государственная дума рф, штрафы, энергетические напитки