Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
Штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям ввела Госдума
12:40 22.05.2025 (обновлено: 13:49 22.05.2025)
© © Flickr/ Tambako the JaguarЭнергетические напитки. Архивное фото
© © Flickr/ Tambako the Jaguar
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее ГД приняла закон, запрещающий продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Он вступил в силу 1 марта 2025 года. Продавцам дали право требовать у покупателя документ для подтверждения возраста, если таковые сомнения возникли.
"Сегодня приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Мы видим, что без установления штрафов запрет на продажу энергетиков детям работать не будет", – заявил Володин.
Так, за незаконную продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков физические лица заплатят до 50 тысяч рублей, должностные – до 200 тысяч рублей, а юридические – до 500 тысяч рублей штрафа.
"Наша задача – защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье", – подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым увеличиваются административные штрафы за продажу детям табака и вейпа и за реализацию несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом: до 2 миллионов рублей в первом случае и до 600 тысяч рублей – во втором.
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