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За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов от двух до трех тысяч рублей... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T16:16
2025-06-17T16:19
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табак
штрафы
закон и право
детский сад
школа
курение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов от двух до трех тысяч рублей. Проект документа принят на пленарном заседании во вторник, сообщает РИА Новости.На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет отдельного состава административного правонарушения в виде запрета курения на территориях или в помещениях школ и детских садов. В таких случаях нарушения квалифицируются по части 1-й статьи 6.24 КоАП РФ, нарушители наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 рублей.В случае принятия нового законопроекта штраф повысится и составит от 2000 до 3000 рублей.По мнению авторов законопроекта, это также позволит снизить количество курящих детей и подростков и, как следствие, снизить общее количество лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детямЗа продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейШтрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей
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новости, табак, штрафы, закон и право, детский сад, школа, курение
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей

Госдума предложила повысить штрафы за курение в школах и детсадах до 2-3 тысяч рублей

16:16 17.06.2025 (обновлено: 16:19 17.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов от двух до трех тысяч рублей. Проект документа принят на пленарном заседании во вторник, сообщает РИА Новости.
На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет отдельного состава административного правонарушения в виде запрета курения на территориях или в помещениях школ и детских садов. В таких случаях нарушения квалифицируются по части 1-й статьи 6.24 КоАП РФ, нарушители наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 рублей.
В случае принятия нового законопроекта штраф повысится и составит от 2000 до 3000 рублей.
По мнению авторов законопроекта, это также позволит снизить количество курящих детей и подростков и, как следствие, снизить общее количество лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию.
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НовоститабакШтрафыЗакон и правоДетский садШколаКурение
 
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