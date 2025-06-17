https://crimea.ria.ru/20250617/za-kurenie-v-shkolakh-i-detsadakh-planiruyut-shtrafovat-na-3000-rubley-1147290494.html

За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей

За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025

За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов от двух до трех тысяч рублей... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T16:16

2025-06-17T16:16

2025-06-17T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов от двух до трех тысяч рублей. Проект документа принят на пленарном заседании во вторник, сообщает РИА Новости.На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет отдельного состава административного правонарушения в виде запрета курения на территориях или в помещениях школ и детских садов. В таких случаях нарушения квалифицируются по части 1-й статьи 6.24 КоАП РФ, нарушители наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 рублей.В случае принятия нового законопроекта штраф повысится и составит от 2000 до 3000 рублей.По мнению авторов законопроекта, это также позволит снизить количество курящих детей и подростков и, как следствие, снизить общее количество лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детямЗа продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейШтрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, табак, штрафы, закон и право, детский сад, школа, курение