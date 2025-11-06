Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России - РИА Новости Крым, 06.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251106/putin-odobril-ideyu-zapreta-prodazhi-veypov-v-rossii-1150710751.html
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
Президент России Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ.С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.На просьбу Лещинской дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории России Путин одобрительно кивнул. При этом глава государства подчеркнул, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.
владимир путин (политик), новости, россия, общество, вейпы
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России

Идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России одобрил Путин

18:43 06.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф
Вейпы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ.
С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.
На просьбу Лещинской дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории России Путин одобрительно кивнул. При этом глава государства подчеркнул, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.
"Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер России – ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает", – сказал Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияОбществоВейпы
 
