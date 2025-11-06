https://crimea.ria.ru/20251106/putin-odobril-ideyu-zapreta-prodazhi-veypov-v-rossii-1150710751.html

Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России

Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России

Президент России Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T18:43

2025-11-06T18:43

2025-11-06T18:43

владимир путин (политик)

новости

россия

общество

вейпы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/82/1114488269_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_a65a3f27018351e439afdab297c8e8f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ.С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.На просьбу Лещинской дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории России Путин одобрительно кивнул. При этом глава государства подчеркнул, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигаретМасло в легких: академик назвал главную опасность вейповМасла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, общество, вейпы