Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
Вейпы опаснее обычных сигарет и их масла организм человека выводить не может – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Продажу вейпов в России необходимо как можно скорее запретить, поскольку их курение вызывает пневмонию. Об этом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Уже сейчас в Международный классификатор болезней есть целый раздел, который называется "Пневмония, вызванная вейпами". Потому что в эту капсулу вкладывают все, что хотите. Тут могут быть и чистый никотин, и даже наркотики", – считает Онищенко.
При этом он отмечает, что в ходе кампании по популяризации вейпов потребителям внушили ложное чувство их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. При этом сигареты тоже опасны, но в случае отказа от курения никотин естественным путем изымается из метаболизма, а в случае с вейпами особенную опасность представляют масла, которые человеческий организм выводить не умеет.
"Поэтому вейпы нужно запретить, даже может быть раньше, чем сигареты. Хотя и сигареты у нас каждый год уносят примерно 400 тысяч жизней по недожитию. 400 тысяч человек умирает раньше, хотя могли бы жить еще", – констатировал академик.
Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.
