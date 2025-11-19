https://crimea.ria.ru/20251119/lozhnoe-chuvstvo-bezopasnosti-pochemu-vazhen-zapret-na-veypy--mnenie-1151003654.html

Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение

2025-11-19T07:30

геннадий онищенко

мнения

закон о запрете вейпов

новости

здоровье

здравоохранение в россии

вейпы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Продажу вейпов в России необходимо как можно скорее запретить, поскольку их курение вызывает пневмонию. Об этом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.При этом он отмечает, что в ходе кампании по популяризации вейпов потребителям внушили ложное чувство их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. При этом сигареты тоже опасны, но в случае отказа от курения никотин естественным путем изымается из метаболизма, а в случае с вейпами особенную опасность представляют масла, которые человеческий организм выводить не умеет.Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигаретЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиЗа курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей

