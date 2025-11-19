Рейтинг@Mail.ru
Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/lozhnoe-chuvstvo-bezopasnosti-pochemu-vazhen-zapret-na-veypy--mnenie-1151003654.html
Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
Продажу вейпов в России необходимо как можно скорее запретить, поскольку их курение вызывает пневмонию. Об этом в Международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T07:30
2025-11-19T07:30
геннадий онищенко
мнения
закон о запрете вейпов
новости
здоровье
здравоохранение в россии
вейпы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151015132_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_f7670adbe77c7a26a00c3fda85da8060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Продажу вейпов в России необходимо как можно скорее запретить, поскольку их курение вызывает пневмонию. Об этом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.При этом он отмечает, что в ходе кампании по популяризации вейпов потребителям внушили ложное чувство их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. При этом сигареты тоже опасны, но в случае отказа от курения никотин естественным путем изымается из метаболизма, а в случае с вейпами особенную опасность представляют масла, которые человеческий организм выводить не умеет.Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигаретЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиЗа курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151015132_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_c0747f0aa274b5a3c0a0e8a6613f19a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий онищенко, мнения, закон о запрете вейпов, новости, здоровье, здравоохранение в россии, вейпы
Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение

Вейпы опаснее обычных сигарет и их масла организм человека выводить не может – Онищенко

07:30 19.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Продажу вейпов в России необходимо как можно скорее запретить, поскольку их курение вызывает пневмонию. Об этом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Уже сейчас в Международный классификатор болезней есть целый раздел, который называется "Пневмония, вызванная вейпами". Потому что в эту капсулу вкладывают все, что хотите. Тут могут быть и чистый никотин, и даже наркотики", – считает Онищенко.

При этом он отмечает, что в ходе кампании по популяризации вейпов потребителям внушили ложное чувство их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. При этом сигареты тоже опасны, но в случае отказа от курения никотин естественным путем изымается из метаболизма, а в случае с вейпами особенную опасность представляют масла, которые человеческий организм выводить не умеет.

"Поэтому вейпы нужно запретить, даже может быть раньше, чем сигареты. Хотя и сигареты у нас каждый год уносят примерно 400 тысяч жизней по недожитию. 400 тысяч человек умирает раньше, хотя могли бы жить еще", – констатировал академик.

Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
 
Геннадий ОнищенкоМненияЗакон о запрете вейповНовостиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииВейпы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35В трех городах и двух районах Крыма в среду будут перебои с водой
09:27В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
09:11Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
08:57Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
08:49Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
08:16С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского
07:56ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
07:49Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
07:30Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
07:1625 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
06:50Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
06:35США "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с Зеленским
06:10Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
21:43Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
21:31Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
21:08В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
20:55Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
20:39В Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния