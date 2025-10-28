https://crimea.ria.ru/20251028/belorussiya-postavit-oreshnik-na-boevoe-dezhurstvo-v-dekabre-1150501628.html
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T21:17
2025-10-28T21:17
2025-10-28T21:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже находится на пути в республику.Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по КиевуПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - РябковРоссия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
21:17 28.10.2025 (обновлено: 21:28 28.10.2025)