https://crimea.ria.ru/20251028/belorussiya-postavit-oreshnik-na-boevoe-dezhurstvo-v-dekabre-1150501628.html

Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре

Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T21:17

2025-10-28T21:17

2025-10-28T21:28

новости

ракетная система средней дальности "орешник"

россия

белоруссия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_304bb52526bdfa6e049eb67733edfdd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже находится на пути в республику.Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по КиевуПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - РябковРоссия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ракетная система средней дальности "орешник", россия, белоруссия, союзное государство