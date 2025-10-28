Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T21:17
2025-10-28T21:28
новости
ракетная система средней дальности "орешник"
россия
белоруссия
союзное государство
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже находится на пути в республику.Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
россия
белоруссия
новости, ракетная система средней дальности "орешник", россия, белоруссия, союзное государство
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре

"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство в Белоруссии

21:17 28.10.2025 (обновлено: 21:28 28.10.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегические силы сдерживания
Стратегические силы сдерживания
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
"Да, подтвердить могу. Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили – будет в декабре", – сообщила Эйсмонт в ответ на вопрос РИА Новости.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже находится на пути в республику.
Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
НовостиРакетная система средней дальности "Орешник"РоссияБелоруссияСоюзное государство
 
