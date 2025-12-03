Рейтинг@Mail.ru
Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
В Черноморском районе Крыма двое детей на электросамокате попали под машину, по факту ДТП ведется проверка. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T10:44
2025-12-03T10:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма двое детей на электросамокате попали под машину, по факту ДТП ведется проверка. Об этом сообщили в МВД Крыма.Авария произошла в селе Новосельское. 8-летняя девочка с подругой ехали на электросамокате, и при выезде с прилегающей территории попали под колеса Renault Modus.Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура Крыма взяла ход проверки под контроль.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под АрзамасомМассовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное делоВ Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком
Новости
10:44 03.12.2025 (обновлено: 10:55 03.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма двое детей на электросамокате попали под машину, по факту ДТП ведется проверка. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Авария произошла в селе Новосельское. 8-летняя девочка с подругой ехали на электросамокате, и при выезде с прилегающей территории попали под колеса Renault Modus.
"В результате ДТП девочка и ее подруга, которая была вместе с ней на самокате, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура Крыма взяла ход проверки под контроль.
Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок.
