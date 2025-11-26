Рейтинг@Mail.ru
Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить, какие меры принимаются в Симферополе после того, как в соцсетях появилась информация об отсутствии пандуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить, какие меры принимаются в Симферополе после того, как в соцсетях появилась информация об отсутствии пандуса к дому инвалида. Об этом сообщает Следком РФ.Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что жительница Симферополя с ограниченными возможностями здоровья "испытывает сложности в передвижении из-за отсутствия пандуса на прилегающей к дому территории".Следственные органы СК России по Крыму и Севастополю начали по данному факту процессуальную проверку по статье уголовного кодекса о халатности."Глава ведомства поручил... доложить о ходе проверки и мерах, принятых для восстановления прав женщины", – сообщили в СК России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить, какие меры принимаются в Симферополе после того, как в соцсетях появилась информация об отсутствии пандуса к дому инвалида. Об этом сообщает Следком РФ.
Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что жительница Симферополя с ограниченными возможностями здоровья "испытывает сложности в передвижении из-за отсутствия пандуса на прилегающей к дому территории".
Следственные органы СК России по Крыму и Севастополю начали по данному факту процессуальную проверку по статье уголовного кодекса о халатности.
"Глава ведомства поручил... доложить о ходе проверки и мерах, принятых для восстановления прав женщины", – сообщили в СК России.
Лента новостейМолния