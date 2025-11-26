https://crimea.ria.ru/20251126/net-pandusa-k-domu-invalida-v-simferopole--v-sk-rf-trebuyut-obyasneniy-1151203463.html

Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить, какие меры принимаются в Симферополе после того, как в соцсетях появилась информация об отсутствии пандуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить, какие меры принимаются в Симферополе после того, как в соцсетях появилась информация об отсутствии пандуса к дому инвалида. Об этом сообщает Следком РФ.Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что жительница Симферополя с ограниченными возможностями здоровья "испытывает сложности в передвижении из-за отсутствия пандуса на прилегающей к дому территории".Следственные органы СК России по Крыму и Севастополю начали по данному факту процессуальную проверку по статье уголовного кодекса о халатности."Глава ведомства поручил... доложить о ходе проверки и мерах, принятых для восстановления прав женщины", – сообщили в СК России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

