Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния медицинского учреждения в Симферополе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния медицинского учреждения в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Информация о ситуации в одной из больниц ранее появилась в крымских соцсетях. Люди сообщали, что в больничных палатах протекают потолки, нет отопления и горячей воды. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю была начата проверка по статье о халатности.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и представить подробную информацию по ситуации.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили начальницу управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации Джанкой за халатность при приобретении жилья для детей-сирот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротамВ Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения

