https://crimea.ria.ru/20251016/techet-potolok-i-net-otopleniya-v-krymu-sk-proveryaet-bolnitsu-iz-za-zhalob-1150223844.html
Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния медицинского учреждения в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T11:23
2025-10-16T11:23
2025-10-16T11:22
крым
новости крыма
следком крыма и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния медицинского учреждения в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Информация о ситуации в одной из больниц ранее появилась в крымских соцсетях. Люди сообщали, что в больничных палатах протекают потолки, нет отопления и горячей воды. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю была начата проверка по статье о халатности.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и представить подробную информацию по ситуации.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили начальницу управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации Джанкой за халатность при приобретении жилья для детей-сирот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротамВ Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, здравоохранение в крыму и севастополе
Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
Бастрыкин запросил доклад о проверке крымской больницы с текущим потолком и без отопления