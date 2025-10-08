https://crimea.ria.ru/20251008/prezident-venesuely-podpisal-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-rf-1150038512.html
Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на десять лет... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T08:43
2025-10-08T08:43
2025-10-08T08:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на десять лет. Подписание документа он приурочил к 73-летию президента РФ Владимира Путина.Путин во вторник, 7 октября, отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.Данный документ вступил в силу как закон республики."Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина", - добавил президент Венесуэлы.Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и Российской Федерации закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на ближайшие десять лет. Соглашение формализует долгосрочную стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на десять лет. Подписание документа он приурочил к 73-летию президента РФ Владимира Путина.
Путин во вторник, 7 октября, отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года
. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили
президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
"Я сейчас приступаю к подписанию закона о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии между Боливарианской Республикой Венесуэлой и Российской Федерацией", - цитирует РИА Новости Мадуро.
Данный документ вступил в силу как закон республики.
"Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина", - добавил президент Венесуэлы.
Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и Российской Федерации закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на ближайшие десять лет. Соглашение формализует долгосрочную стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
