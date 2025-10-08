https://crimea.ria.ru/20251008/prezident-venesuely-podpisal-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-rf-1150038512.html

Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ

Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на десять лет... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T08:43

2025-10-08T08:43

2025-10-08T08:30

венесуэла

николас мадуро

россия

безопасность

политика

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1e/1118887697_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9c554fb69e3b57d79492459b748c8c9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на десять лет. Подписание документа он приурочил к 73-летию президента РФ Владимира Путина.Путин во вторник, 7 октября, отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.Данный документ вступил в силу как закон республики."Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина", - добавил президент Венесуэлы.Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и Российской Федерации закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на ближайшие десять лет. Соглашение формализует долгосрочную стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венесуэла

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, николас мадуро, россия, безопасность, политика, новости, в мире