Рейтинг@Mail.ru
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251105/napadet-li-tramp-na-venesuelu--mnenie-1150669558.html
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
Президент США Дональд Трамп не начинает военную операцию против Венесуэлы из-за риска увязнуть в боевых действиях, поэтому ставка пока делается на оппозицию... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T11:55
2025-11-05T11:55
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
политика
дональд трамп
сша
венесуэла
мнения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не начинает военную операцию против Венесуэлы из-за риска увязнуть в боевых действиях, поэтому ставка пока делается на оппозицию действующему лидеру республики Николасу Мадуро. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, Вашингтон будет делать ставку на венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо, недавно получившую Нобелевскую премию мира, а сегодня активно призывающую к силовому свержению президента Мадуро. При этом США будут создавать в этой ситуации "силовой фон", предположил аналитик."Пока я не вижу, что венесуэльская оппозиция настолько сильна, что может всерьез угрожать Мадуро. Конечно, они предпринимают усилия. Венесуэла неоднородна, не все там в порядке, но насколько хватит решимости у этой оппозиции... Мне кажется США не особо в ней уверены", - считает политолог.Он также подчеркнул, что причиной нынешней эскалации вокруг Венесуэлы является исключительно стремление США завладеть ее нефтяными месторождениями.Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте военного присутствия США возле Венесуэлы, заявил, что все должно идти в соответствии с международным правом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251008/prezident-venesuely-podpisal-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-rf-1150038512.html
сша
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_74a2ea5274ae1d14673fa14fd03511a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шипилин, политика, дональд трамп, сша, венесуэла, мнения, в мире
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение

Трамп опасается вводить войска в Венесуэлу из-за боязни увязнуть в войне – политолог

11:55 05.11.2025
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не начинает военную операцию против Венесуэлы из-за риска увязнуть в боевых действиях, поэтому ставка пока делается на оппозицию действующему лидеру республики Николасу Мадуро. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
"Трамп не начинает эту войну только потому, что боится увязнуть... Сейчас они (Штаты – ред.) рассчитывают на смену власти в Венесуэле. Думаю, американцы хотели бы там не воевать, а задействовать "пятую колонну". Во-первых, это уже отработанная схема, во-вторых, она более эффективна. Видимо, сейчас США оценивают, способна ли оппозиция свергнуть Мадуро, поэтому пока выжидают", - сказал эксперт.
По мнению Шипилина, Вашингтон будет делать ставку на венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо, недавно получившую Нобелевскую премию мира, а сегодня активно призывающую к силовому свержению президента Мадуро. При этом США будут создавать в этой ситуации "силовой фон", предположил аналитик.
"Пока я не вижу, что венесуэльская оппозиция настолько сильна, что может всерьез угрожать Мадуро. Конечно, они предпринимают усилия. Венесуэла неоднородна, не все там в порядке, но насколько хватит решимости у этой оппозиции... Мне кажется США не особо в ней уверены", - считает политолог.
Он также подчеркнул, что причиной нынешней эскалации вокруг Венесуэлы является исключительно стремление США завладеть ее нефтяными месторождениями.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте военного присутствия США возле Венесуэлы, заявил, что все должно идти в соответствии с международным правом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 08:43
Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
 
Радио "Спутник в Крыму"Павел ШипилинПолитикаДональд ТрампСШАВенесуэлаМненияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Курской области увековечили память севастопольских саперов
14:10Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии
14:02Что ждет Трампа после победы на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани
13:35В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
13:22Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
13:12Новости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского
12:56Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ
12:31Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты
12:31В России появятся детские SIM-карты
12:26Искусственный интеллект следит за лесами Ялты
12:19В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
12:06Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества
11:55Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
11:41В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
11:39В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года
11:27В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
11:1912 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
10:52Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске
10:49В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
10:43Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
Лента новостейМолния