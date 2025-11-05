https://crimea.ria.ru/20251105/napadet-li-tramp-na-venesuelu--mnenie-1150669558.html

Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не начинает военную операцию против Венесуэлы из-за риска увязнуть в боевых действиях, поэтому ставка пока делается на оппозицию действующему лидеру республики Николасу Мадуро. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, Вашингтон будет делать ставку на венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо, недавно получившую Нобелевскую премию мира, а сегодня активно призывающую к силовому свержению президента Мадуро. При этом США будут создавать в этой ситуации "силовой фон", предположил аналитик."Пока я не вижу, что венесуэльская оппозиция настолько сильна, что может всерьез угрожать Мадуро. Конечно, они предпринимают усилия. Венесуэла неоднородна, не все там в порядке, но насколько хватит решимости у этой оппозиции... Мне кажется США не особо в ней уверены", - считает политолог.Он также подчеркнул, что причиной нынешней эскалации вокруг Венесуэлы является исключительно стремление США завладеть ее нефтяными месторождениями.Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте военного присутствия США возле Венесуэлы, заявил, что все должно идти в соответствии с международным правом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

