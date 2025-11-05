Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
Трамп опасается вводить войска в Венесуэлу из-за боязни увязнуть в войне – политолог
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo Mark Schiefelbein
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не начинает военную операцию против Венесуэлы из-за риска увязнуть в боевых действиях, поэтому ставка пока делается на оппозицию действующему лидеру республики Николасу Мадуро. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
"Трамп не начинает эту войну только потому, что боится увязнуть... Сейчас они (Штаты – ред.) рассчитывают на смену власти в Венесуэле. Думаю, американцы хотели бы там не воевать, а задействовать "пятую колонну". Во-первых, это уже отработанная схема, во-вторых, она более эффективна. Видимо, сейчас США оценивают, способна ли оппозиция свергнуть Мадуро, поэтому пока выжидают", - сказал эксперт.
По мнению Шипилина, Вашингтон будет делать ставку на венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо, недавно получившую Нобелевскую премию мира, а сегодня активно призывающую к силовому свержению президента Мадуро. При этом США будут создавать в этой ситуации "силовой фон", предположил аналитик.
"Пока я не вижу, что венесуэльская оппозиция настолько сильна, что может всерьез угрожать Мадуро. Конечно, они предпринимают усилия. Венесуэла неоднородна, не все там в порядке, но насколько хватит решимости у этой оппозиции... Мне кажется США не особо в ней уверены", - считает политолог.
Он также подчеркнул, что причиной нынешней эскалации вокруг Венесуэлы является исключительно стремление США завладеть ее нефтяными месторождениями.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте военного присутствия США возле Венесуэлы, заявил, что все должно идти в соответствии с международным правом.