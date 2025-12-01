https://crimea.ria.ru/20251201/v-adlere-grabitel-snyal-s-taksista-chasy-i-popalsya-iz-za-rasseyannosti-1151329142.html

В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности

В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности - РИА Новости Крым, 01.12.2025

В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности

В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T18:10

2025-12-01T18:10

2025-12-01T18:10

новости

адлер

происшествия

такси

телефон

мвд по краснодарскому краю

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/64/1115296445_0:52:3048:1767_1920x0_80_0_0_e6a699cafaaca84f452a56d2ea42b188.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, инцидент произошел у одного из торговых центров Адлера. Водитель согласился подвезти незнакомца. В салоне авто "пассажир" ударил его по голове, сорвав с руки часы стоимостью 10 тысяч рублей, и скрылся.Похищенные часы у него изъяли и вернули владельцу. Уголовное дело открыто по статье о грабеже. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспортКражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вораСибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе

адлер

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, адлер, происшествия, такси, телефон, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край