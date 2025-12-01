https://crimea.ria.ru/20251201/v-adlere-grabitel-snyal-s-taksista-chasy-i-popalsya-iz-za-rasseyannosti-1151329142.html
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T18:10
2025-12-01T18:10
2025-12-01T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, инцидент произошел у одного из торговых центров Адлера. Водитель согласился подвезти незнакомца. В салоне авто "пассажир" ударил его по голове, сорвав с руки часы стоимостью 10 тысяч рублей, и скрылся.Похищенные часы у него изъяли и вернули владельцу. Уголовное дело открыто по статье о грабеже. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и забыл в салоне его машины свой телефон