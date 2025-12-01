Рейтинг@Mail.ru
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, инцидент произошел у одного из торговых центров Адлера. Водитель согласился подвезти незнакомца. В салоне авто "пассажир" ударил его по голове, сорвав с руки часы стоимостью 10 тысяч рублей, и скрылся.Похищенные часы у него изъяли и вернули владельцу. Уголовное дело открыто по статье о грабеже. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспортКражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вораСибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
РИА Новости Крым
новости, адлер, происшествия, такси, телефон, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности

В Адлере грабитель снял с таксиста часы и забыл в салоне его машины свой телефон

18:10 01.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСветовой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Адлере задержали незадачливого грабителя, который снял часы с таксиста, но забыл на месте преступления свой телефон, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, инцидент произошел у одного из торговых центров Адлера. Водитель согласился подвезти незнакомца. В салоне авто "пассажир" ударил его по голове, сорвав с руки часы стоимостью 10 тысяч рублей, и скрылся.
"В спешке злоумышленник оставил в автомобиле свой смартфон. Эту улику обнаружил потерпевший и передал сотрудникам уголовного розыска Адлерского района. Полицейские оперативно установили владельца устройства и по горячим следам задержали 27-летнего местного жителя", – проинформировали в пресс-службе.
Похищенные часы у него изъяли и вернули владельцу. Уголовное дело открыто по статье о грабеже. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
 
