Курорты Азовского моря сделают круглогодичными
В Запорожской области с помощью Крыма будут создавать круглогодичные курорты
© Наталья ДремоваАзовское море
© Наталья Дремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области работает более полутора тысяч здравниц, которые планируется сделать круглогодичными. Об этом РИА Новости Крым рассказал зампредседателя правительства Запорожской области Александр Зинченко.
"Географические и климатические условия Запорожской области позволяют развивать туризм. У нас более 1600 объектов коллективного размещения санаторно-курортного комплекса, которые позволяют нам создать круглогодичные курорты", - говорит он.
Туризм в регионе помогает развивать сухопутная дорога в Крым, поскольку многие путешественники по дороге часто останавливаются на курортах Азовского моря и интересуются местными достопримечательностями.
"Запорожская область – транзитная территория для тех гостей, которые едут по новому пути. Это позволяет нам создавать для них условия. Двигаемся, развиваем, видим поддержку дружественного нам крымского региона", - сказал Зинченко.
По его словам, Запорожская область только начинает проходить тот путь адаптации, который уже давно прошли в Крыму и Севастополе. Поэтому регионы активно обмениваются опытом.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на курортах Азовского моря за первый месяц лета отдохнуло около 50 тысяч человек. Кроме того, власти Запорожской области заключили соглашение с потенциальным инвестором по строительству круглогодичного курорта "Приморск", строительно-монтажные работы планируется начать в 2026 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: