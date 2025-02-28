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За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани - РИА Новости Крым, 28.02.2025
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:35
2025-02-28T17:35
кубань
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира. Об этой сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.По информации правоохранителей армавирец вырезал из дерева сувениры, наносил на них запрещенную символику и сбывал через Интернет.По месту жительства подозреваемого, а также в арендованных мастерской и магазине правоохранители изъяли сувениры с экстремистской символикой: нарды и их заготовки, фишки, игральные кости, четки. Кроме того, был найден системный блок, в котором хранились файлы с изображениями запрещенной атрибутики. Возбуждено уголовное дело.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистовПьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в СевастополеРазмещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кубань, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), краснодарский край
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани

Житель Армавира задержан за изготовление сувениров с запрещенной символикой – МВД

17:35 28.02.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира. Об этой сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
По информации правоохранителей армавирец вырезал из дерева сувениры, наносил на них запрещенную символику и сбывал через Интернет.
"С поличным 36-летнего жителя Армавира во время сбыта игральных нард с символикой экстремистской организации задержали оперативникипри силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии", - говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого, а также в арендованных мастерской и магазине правоохранители изъяли сувениры с экстремистской символикой: нарды и их заготовки, фишки, игральные кости, четки. Кроме того, был найден системный блок, в котором хранились файлы с изображениями запрещенной атрибутики. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии.
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КубаньНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Краснодарский край
 
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