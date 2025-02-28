https://crimea.ria.ru/20250228/za-nardy-s-zapreschennoy-simvolikoy-zaderzhali-predprinimatelya-na-kubani-1144558311.html

За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани

За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани - РИА Новости Крым, 28.02.2025

За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани

За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T17:35

2025-02-28T17:35

2025-02-28T17:35

кубань

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира. Об этой сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.По информации правоохранителей армавирец вырезал из дерева сувениры, наносил на них запрещенную символику и сбывал через Интернет.По месту жительства подозреваемого, а также в арендованных мастерской и магазине правоохранители изъяли сувениры с экстремистской символикой: нарды и их заготовки, фишки, игральные кости, четки. Кроме того, был найден системный блок, в котором хранились файлы с изображениями запрещенной атрибутики. Возбуждено уголовное дело.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистовПьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в СевастополеРазмещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), краснодарский край