https://crimea.ria.ru/20250228/za-nardy-s-zapreschennoy-simvolikoy-zaderzhali-predprinimatelya-na-kubani-1144558311.html
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани - РИА Новости Крым, 28.02.2025
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:35
2025-02-28T17:35
2025-02-28T17:35
кубань
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира. Об этой сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.По информации правоохранителей армавирец вырезал из дерева сувениры, наносил на них запрещенную символику и сбывал через Интернет.По месту жительства подозреваемого, а также в арендованных мастерской и магазине правоохранители изъяли сувениры с экстремистской символикой: нарды и их заготовки, фишки, игральные кости, четки. Кроме того, был найден системный блок, в котором хранились файлы с изображениями запрещенной атрибутики. Возбуждено уголовное дело.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистовПьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в СевастополеРазмещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), краснодарский край
За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
Житель Армавира задержан за изготовление сувениров с запрещенной символикой – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. За изготовление деревянных сувениров – нард, шашек, игральных костей и четок с изображением с запрещенной символикой задержан 36-летний житель города Армавира. Об этой сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
По информации правоохранителей армавирец вырезал из дерева сувениры, наносил на них запрещенную символику и сбывал через Интернет.
"С поличным 36-летнего жителя Армавира во время сбыта игральных нард с символикой экстремистской организации задержали оперативникипри силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии", - говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого, а также в арендованных мастерской и магазине правоохранители изъяли сувениры с экстремистской символикой: нарды и их заготовки, фишки, игральные кости, четки. Кроме того, был найден системный блок, в котором хранились файлы с изображениями запрещенной атрибутики. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики
и распространение фейков о российской армии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: