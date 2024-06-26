https://crimea.ria.ru/20240626/kak-v-krymu-likvidiruyut-nesanktsionirovannye-svalki-musora-1138375294.html
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T21:11
2024-06-26T21:11
2024-06-26T21:21
максим новик
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
мусор
переработка мусора
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/13/1119485607_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cde00af42adda1f533ec32e2099e711f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава министерства ЖКХ республики Максим Новик.По его словам, в текущем году смогут ликвидировать только часть свалок, потому что их "объем очень большой – завалены огромные площади"."Это не какой-то навал, одна куча, а это может быть распределено на огромной площади. Программа до 2026 года. До конца этого года мы должны вывезти более 300 тысяч метров кубических мусора", – отметил он.Работа по выявлению и ликвидации свалок в Крыму, по словам Новика, ведется совместно с министерством экологии РК, от которого в минЖКХ получают реестр и необходимые документы. Непосредственно уборкой занимается подведомственная организация – ГУП "Крымэкоресурсы"."Это общая работа: мы не расписываем, кто должен выявлять свалки, а кто их должен устранять. На это нам выделяются средства. Работа кропотливая и финансово достаточно затратная. Но делать ее нужно и это будет сделано в любом случае", – прокомментировал министр.Он подчеркнул, что появление несанкционированных свалок – вопрос ответственности граждан, и отметил, что проблемой занимаются разные структуры власти. Он не исключил, что в Крыму может быть создана программа, по которой для ликвидации свалок будут привлекать частные инвестиции."Вполне вероятно… Это касается вопроса выделения земельных участков под какие-то инвестиционные проекты. Я думаю, что любой инвестор, имея заинтересованность к земельным участкам, эти работы выполнит", – сказал Новик.На днях президент России Владимир Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли, на которых образовались свалки, если бизнесмены готовы за свой счет очистить территорию, в том время как у муниципалитетов нет на это денег.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/13/1119485607_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_050ef16c2c138e27e64b884899936fa1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим новик, жкх, жкх крыма и севастополя, мусор, переработка мусора, крым, новости крыма
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
На территории Крыма зафиксировано 144 несанкционированные свалки – министр ЖКХ РК Новик
21:11 26.06.2024 (обновлено: 21:21 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава министерства ЖКХ республики Максим Новик.
"В настоящий момент мы зафиксировали 144 свалки по всему Крыму с разным объемом. На этот год у нас предусмотрены средства в размере 170 миллионов рублей на ликвидацию свалок", – сказал Новик.
По его словам, в текущем году смогут ликвидировать только часть свалок, потому что их "объем очень большой – завалены огромные площади".
"Это не какой-то навал, одна куча, а это может быть распределено на огромной площади. Программа до 2026 года. До конца этого года мы должны вывезти более 300 тысяч метров кубических мусора", – отметил он.
Работа по выявлению и ликвидации свалок в Крыму, по словам Новика, ведется совместно с министерством экологии РК, от которого в минЖКХ получают реестр и необходимые документы. Непосредственно уборкой занимается подведомственная организация – ГУП "Крымэкоресурсы".
"Это общая работа: мы не расписываем, кто должен выявлять свалки, а кто их должен устранять. На это нам выделяются средства. Работа кропотливая и финансово достаточно затратная. Но делать ее нужно и это будет сделано в любом случае", – прокомментировал министр.
Он подчеркнул, что появление несанкционированных свалок – вопрос ответственности граждан, и отметил, что проблемой занимаются разные структуры власти. Он не исключил, что в Крыму может быть создана программа, по которой для ликвидации свалок будут привлекать частные инвестиции.
"Вполне вероятно… Это касается вопроса выделения земельных участков под какие-то инвестиционные проекты. Я думаю, что любой инвестор, имея заинтересованность к земельным участкам, эти работы выполнит", – сказал Новик.
На днях президент России Владимир Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли, на которых образовались свалки, если бизнесмены готовы за свой счет очистить территорию, в том время как у муниципалитетов нет на это денег.
Читайте также на РИА Новости Крым: