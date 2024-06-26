https://crimea.ria.ru/20240626/kak-v-krymu-likvidiruyut-nesanktsionirovannye-svalki-musora-1138375294.html

Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора

Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора

По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T21:11

2024-06-26T21:11

2024-06-26T21:21

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радио "спутник в крыму"

жкх

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава министерства ЖКХ республики Максим Новик.По его словам, в текущем году смогут ликвидировать только часть свалок, потому что их "объем очень большой – завалены огромные площади"."Это не какой-то навал, одна куча, а это может быть распределено на огромной площади. Программа до 2026 года. До конца этого года мы должны вывезти более 300 тысяч метров кубических мусора", – отметил он.Работа по выявлению и ликвидации свалок в Крыму, по словам Новика, ведется совместно с министерством экологии РК, от которого в минЖКХ получают реестр и необходимые документы. Непосредственно уборкой занимается подведомственная организация – ГУП "Крымэкоресурсы"."Это общая работа: мы не расписываем, кто должен выявлять свалки, а кто их должен устранять. На это нам выделяются средства. Работа кропотливая и финансово достаточно затратная. Но делать ее нужно и это будет сделано в любом случае", – прокомментировал министр.Он подчеркнул, что появление несанкционированных свалок – вопрос ответственности граждан, и отметил, что проблемой занимаются разные структуры власти. Он не исключил, что в Крыму может быть создана программа, по которой для ликвидации свалок будут привлекать частные инвестиции."Вполне вероятно… Это касается вопроса выделения земельных участков под какие-то инвестиционные проекты. Я думаю, что любой инвестор, имея заинтересованность к земельным участкам, эти работы выполнит", – сказал Новик.На днях президент России Владимир Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли, на которых образовались свалки, если бизнесмены готовы за свой счет очистить территорию, в том время как у муниципалитетов нет на это денег.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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