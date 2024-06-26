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Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T21:11
2024-06-26T21:21
максим новик
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
мусор
переработка мусора
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава министерства ЖКХ республики Максим Новик.По его словам, в текущем году смогут ликвидировать только часть свалок, потому что их "объем очень большой – завалены огромные площади"."Это не какой-то навал, одна куча, а это может быть распределено на огромной площади. Программа до 2026 года. До конца этого года мы должны вывезти более 300 тысяч метров кубических мусора", – отметил он.Работа по выявлению и ликвидации свалок в Крыму, по словам Новика, ведется совместно с министерством экологии РК, от которого в минЖКХ получают реестр и необходимые документы. Непосредственно уборкой занимается подведомственная организация – ГУП "Крымэкоресурсы"."Это общая работа: мы не расписываем, кто должен выявлять свалки, а кто их должен устранять. На это нам выделяются средства. Работа кропотливая и финансово достаточно затратная. Но делать ее нужно и это будет сделано в любом случае", – прокомментировал министр.Он подчеркнул, что появление несанкционированных свалок – вопрос ответственности граждан, и отметил, что проблемой занимаются разные структуры власти. Он не исключил, что в Крыму может быть создана программа, по которой для ликвидации свалок будут привлекать частные инвестиции."Вполне вероятно… Это касается вопроса выделения земельных участков под какие-то инвестиционные проекты. Я думаю, что любой инвестор, имея заинтересованность к земельным участкам, эти работы выполнит", – сказал Новик.На днях президент России Владимир Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли, на которых образовались свалки, если бизнесмены готовы за свой счет очистить территорию, в том время как у муниципалитетов нет на это денег.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
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РИА Новости Крым
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96
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максим новик, жкх, жкх крыма и севастополя, мусор, переработка мусора, крым, новости крыма
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора

На территории Крыма зафиксировано 144 несанкционированные свалки – министр ЖКХ РК Новик

21:11 26.06.2024 (обновлено: 21:21 26.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолигон бытовых отходов
Полигон бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. По всему Крыму зафиксировано 144 несанкционированные свалки мусора, на ликвидацию части из них только в этом году потратят 170 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава министерства ЖКХ республики Максим Новик.
"В настоящий момент мы зафиксировали 144 свалки по всему Крыму с разным объемом. На этот год у нас предусмотрены средства в размере 170 миллионов рублей на ликвидацию свалок", – сказал Новик.
По его словам, в текущем году смогут ликвидировать только часть свалок, потому что их "объем очень большой – завалены огромные площади".
"Это не какой-то навал, одна куча, а это может быть распределено на огромной площади. Программа до 2026 года. До конца этого года мы должны вывезти более 300 тысяч метров кубических мусора", – отметил он.
Работа по выявлению и ликвидации свалок в Крыму, по словам Новика, ведется совместно с министерством экологии РК, от которого в минЖКХ получают реестр и необходимые документы. Непосредственно уборкой занимается подведомственная организация – ГУП "Крымэкоресурсы".
"Это общая работа: мы не расписываем, кто должен выявлять свалки, а кто их должен устранять. На это нам выделяются средства. Работа кропотливая и финансово достаточно затратная. Но делать ее нужно и это будет сделано в любом случае", – прокомментировал министр.
Он подчеркнул, что появление несанкционированных свалок – вопрос ответственности граждан, и отметил, что проблемой занимаются разные структуры власти. Он не исключил, что в Крыму может быть создана программа, по которой для ликвидации свалок будут привлекать частные инвестиции.
"Вполне вероятно… Это касается вопроса выделения земельных участков под какие-то инвестиционные проекты. Я думаю, что любой инвестор, имея заинтересованность к земельным участкам, эти работы выполнит", – сказал Новик.
На днях президент России Владимир Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли, на которых образовались свалки, если бизнесмены готовы за свой счет очистить территорию, в том время как у муниципалитетов нет на это денег.
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