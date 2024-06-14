Рейтинг@Mail.ru
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/aksenov-poobeschal-vygovor-glave-poseleniya-za-musor-i-neskoshennuyu-travu-1138115029.html
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T17:18
2024-06-14T17:20
сергей аксенов
симферопольский район
мусор
городская среда
гвардейское
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138115466_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b888c023a7b1ac02a3334b49a4a133b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале.Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан."Посетили поселок городского типа Гвардейское, где осмотрели большинство улиц, в том числе Советскую, Острякова, Гагарина, а также зоны вдоль железнодорожных путей и парк возле Гвардейской школы-гимназии № 3. Все эти территории требуют санитарной очистки, повсеместно зафиксированы навалы мусора, покос травы не проводится", - констатировал глава республики. Аксенов напомнил, что уборка мусора в границах населенных пунктов – это ответственность глав администраций муниципальных образований. И особое внимание необходимо уделять уборке полос отвода железных дорог.Он также сообщил, что в населенном пункте идет профилирование грунтовых дорог и их отсыпка щебнем. Эти работы в Симферопольском районе должны быть завершены к 1 июля. В мае Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор мэру ФеодосииАксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединенийВ Крыму назначен новый министр ЖКХ
симферопольский район
гвардейское
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138115466_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_f7af5b802622ff722ebd6b46cf3cab9e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, симферопольский район, мусор, городская среда, гвардейское, новости крыма, крым
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву

Главе Гвардейского поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусор

17:18 14.06.2024 (обновлено: 17:20 14.06.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале.
Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан.
"Посетили поселок городского типа Гвардейское, где осмотрели большинство улиц, в том числе Советскую, Острякова, Гагарина, а также зоны вдоль железнодорожных путей и парк возле Гвардейской школы-гимназии № 3. Все эти территории требуют санитарной очистки, повсеместно зафиксированы навалы мусора, покос травы не проводится", - констатировал глава республики.
Аксенов напомнил, что уборка мусора в границах населенных пунктов – это ответственность глав администраций муниципальных образований. И особое внимание необходимо уделять уборке полос отвода железных дорог.
"Обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Вячеславовича Чичкина. И если в течение недели не будут приняты радикальные меры по уборке территории, то нужно применить более жесткие дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения", - написал руководитель региона.
Он также сообщил, что в населенном пункте идет профилирование грунтовых дорог и их отсыпка щебнем. Эти работы в Симферопольском районе должны быть завершены к 1 июля.
В мае Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
В Крыму назначен новый министр ЖКХ
 
Сергей АксеновСимферопольский районМусорГородская средаГвардейскоеНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21В Феодосии едва не утонула 95-летняя бабушка
17:18Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
17:05Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага
16:56Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
16:3019 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
16:21Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
16:15Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре
15:55В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
15:51Доброхотова: опыт реализации программы КРТ в Москве подходит для Крыма
15:45Замахивалась на детей ведром: СК проверяет инцидент в детском саду Керчи
15:37Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей
15:27Когда в Крыму ожидается град
15:01Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов
14:32В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года
14:26Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУ
13:55Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
13:41Путин назвал истинную причину украинского кризиса
13:32МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров
13:23В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
13:08Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля
Лента новостейМолния