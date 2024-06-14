https://crimea.ria.ru/20240614/aksenov-poobeschal-vygovor-glave-poseleniya-za-musor-i-neskoshennuyu-travu-1138115029.html

Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву

Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T17:18

2024-06-14T17:18

2024-06-14T17:20

сергей аксенов

симферопольский район

мусор

городская среда

гвардейское

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале.Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан."Посетили поселок городского типа Гвардейское, где осмотрели большинство улиц, в том числе Советскую, Острякова, Гагарина, а также зоны вдоль железнодорожных путей и парк возле Гвардейской школы-гимназии № 3. Все эти территории требуют санитарной очистки, повсеместно зафиксированы навалы мусора, покос травы не проводится", - констатировал глава республики. Аксенов напомнил, что уборка мусора в границах населенных пунктов – это ответственность глав администраций муниципальных образований. И особое внимание необходимо уделять уборке полос отвода железных дорог.Он также сообщил, что в населенном пункте идет профилирование грунтовых дорог и их отсыпка щебнем. Эти работы в Симферопольском районе должны быть завершены к 1 июля. В мае Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор мэру ФеодосииАксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединенийВ Крыму назначен новый министр ЖКХ

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сергей аксенов, симферопольский район, мусор, городская среда, гвардейское, новости крыма, крым