https://crimea.ria.ru/20240614/aksenov-poobeschal-vygovor-glave-poseleniya-za-musor-i-neskoshennuyu-travu-1138115029.html
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T17:18
2024-06-14T17:18
2024-06-14T17:20
сергей аксенов
симферопольский район
мусор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале.Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан."Посетили поселок городского типа Гвардейское, где осмотрели большинство улиц, в том числе Советскую, Острякова, Гагарина, а также зоны вдоль железнодорожных путей и парк возле Гвардейской школы-гимназии № 3. Все эти территории требуют санитарной очистки, повсеместно зафиксированы навалы мусора, покос травы не проводится", - констатировал глава республики. Аксенов напомнил, что уборка мусора в границах населенных пунктов – это ответственность глав администраций муниципальных образований. И особое внимание необходимо уделять уборке полос отвода железных дорог.Он также сообщил, что в населенном пункте идет профилирование грунтовых дорог и их отсыпка щебнем. Эти работы в Симферопольском районе должны быть завершены к 1 июля. В мае Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор мэру ФеодосииАксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединенийВ Крыму назначен новый министр ЖКХ
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сергей аксенов, симферопольский район, мусор, городская среда, гвардейское, новости крыма, крым
Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
Главе Гвардейского поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусор
17:18 14.06.2024 (обновлено: 17:20 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале.
Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан.
"Посетили поселок городского типа Гвардейское, где осмотрели большинство улиц, в том числе Советскую, Острякова, Гагарина, а также зоны вдоль железнодорожных путей и парк возле Гвардейской школы-гимназии № 3. Все эти территории требуют санитарной очистки, повсеместно зафиксированы навалы мусора, покос травы не проводится", - констатировал глава республики.
Аксенов напомнил, что уборка мусора в границах населенных пунктов – это ответственность глав администраций муниципальных образований. И особое внимание необходимо уделять уборке полос отвода железных дорог.
"Обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Вячеславовича Чичкина. И если в течение недели не будут приняты радикальные меры по уборке территории, то нужно применить более жесткие дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения", - написал руководитель региона.
Он также сообщил, что в населенном пункте идет профилирование грунтовых дорог и их отсыпка щебнем. Эти работы в Симферопольском районе должны быть завершены к 1 июля.
В мае Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки.
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