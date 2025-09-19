https://crimea.ria.ru/20250919/chto-zhdet-kamchatku-posle-ocherednogo-silnogo-zemletryaseniya-1149554753.html

Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев. Такое предположение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.По его словам, все эти землетрясения имеют эпицентр вблизи мыса Шипунский. Это оконечность Шипунского полуострова на тихоокеанском побережье Камчатки. Расположен он к северу от Петропавловска-Камчатского."Этот процесс (афтершоков - ред.) продолжается, потому что смещения в очаге землетрясения, случившегося 30 июля, были очень большие. И они захватили всю южную часть вдоль Камчатки, и на севере, от мыса Шипунский, и южнее. <...> Поэтому афтершоки будут продолжаться в течение действительно нескольких месяцев, скорее всего. Но они постепенно будут затухать", - сказал Шебалин.При этом, собеседник напомнил, что Камчатка — это сейсмоактивная зона, и землетрясения такой силы там вполне возможны - как в южной части полуострова, так и в северной, и местные жители это прекрасно понимают."В Петропавловске-Камчатском здания были укреплены, и в результате землетрясений не было сильных разрушений. Сегодня даже толчки ощущались немного сильнее, чем 30 июля, но тем не менее, тоже разрушений нет, пострадавших нет", - отметил он, уточнив, что устояли даже старые здания, прочность которых снизилась с течением времени.Когда-то здания старой постройки были укреплены по инициативе академика Сергея Федотова - советского и российского вулканолога и сейсмолога. Потом этими же вопросами занимался академик Евгений Гордеев - российский ученый и специалист в области вулканологии, сейсмологии и геодинамики, рассказал Шебалин.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.13 сентября сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

