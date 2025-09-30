https://crimea.ria.ru/20250930/47-svay-na-300-metrov-pod-bakhchisaraem-ukrepili-opasnyy-sklon-dorogi-1149858381.html
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги - РИА Новости Крым, 30.09.2025
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T18:26
2025-09-30T18:26
2025-09-30T18:27
ситуация на дорогах крыма
крым
бахчисарайский район
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149858046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9146c226aba15882c03221848751228.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин."Особое внимание было уделено капитальным элементам: возведен монолитный ростверк и подпорные стенки, надежно укрепленные грунтовыми анкерами", – подчеркнули в ведомстве.Для долговечности и безопасности дороги также были обустроены ливневая канализация с водоприемными лотками, современные очистные сооружения, система освещения и постоянные средства организации дорожного движения."Сейчас ведется подготовка документов для подписания акта ввода объекта в эксплуатацию", – уточнили в республиканской службе автодорог.Общая стоимость работ – более 60 млн рублей. Заказчиком является "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Ранее сообщалось, что в Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Специалисты заменили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили бордюры и дорожные знаки, обустроили обочины, нанесли разметку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинТрасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полосВ Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149858046_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c0a3a2a2b7bd205766299f612dd03a93.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарайский район, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
В Бахчисарайском районе Крыма за 60 млн капитально отремонтировали опасный участок дороги
18:26 30.09.2025 (обновлено: 18:27 30.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.
"В целях предотвращения оползней на отремонтированном участке протяженностью 300 метров были проведены работы по установке 47 буронабивных свай и возведению подпорной стены", – сказано в сообщении.
Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин.
"Особое внимание было уделено капитальным элементам: возведен монолитный ростверк и подпорные стенки, надежно укрепленные грунтовыми анкерами", – подчеркнули в ведомстве.
Для долговечности и безопасности дороги также были обустроены ливневая канализация с водоприемными лотками, современные очистные сооружения, система освещения и постоянные средства организации дорожного движения.
"Сейчас ведется подготовка документов для подписания акта ввода объекта в эксплуатацию", – уточнили в республиканской службе автодорог.
Общая стоимость работ – более 60 млн рублей. Заказчиком является "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
Ранее сообщалось, что в Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия
. Специалисты заменили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили бордюры и дорожные знаки, обустроили обочины, нанесли разметку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: