https://crimea.ria.ru/20250930/47-svay-na-300-metrov-pod-bakhchisaraem-ukrepili-opasnyy-sklon-dorogi-1149858381.html

47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги

47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги - РИА Новости Крым, 30.09.2025

47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги

В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T18:26

2025-09-30T18:26

2025-09-30T18:27

ситуация на дорогах крыма

крым

бахчисарайский район

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

служба автомобильных дорог республики крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149858046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9146c226aba15882c03221848751228.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин."Особое внимание было уделено капитальным элементам: возведен монолитный ростверк и подпорные стенки, надежно укрепленные грунтовыми анкерами", – подчеркнули в ведомстве.Для долговечности и безопасности дороги также были обустроены ливневая канализация с водоприемными лотками, современные очистные сооружения, система освещения и постоянные средства организации дорожного движения."Сейчас ведется подготовка документов для подписания акта ввода объекта в эксплуатацию", – уточнили в республиканской службе автодорог.Общая стоимость работ – более 60 млн рублей. Заказчиком является "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Ранее сообщалось, что в Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Специалисты заменили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили бордюры и дорожные знаки, обустроили обочины, нанесли разметку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинТрасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полосВ Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма