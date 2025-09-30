Рейтинг@Mail.ru
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
Ситуация на дорогах Крыма
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги - РИА Новости Крым, 30.09.2025
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин."Особое внимание было уделено капитальным элементам: возведен монолитный ростверк и подпорные стенки, надежно укрепленные грунтовыми анкерами", – подчеркнули в ведомстве.Для долговечности и безопасности дороги также были обустроены ливневая канализация с водоприемными лотками, современные очистные сооружения, система освещения и постоянные средства организации дорожного движения."Сейчас ведется подготовка документов для подписания акта ввода объекта в эксплуатацию", – уточнили в республиканской службе автодорог.Общая стоимость работ – более 60 млн рублей. Заказчиком является "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Ранее сообщалось, что в Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Специалисты заменили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили бордюры и дорожные знаки, обустроили обочины, нанесли разметку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинТрасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полосВ Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
крым
бахчисарайский район
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги

В Бахчисарайском районе Крыма за 60 млн капитально отремонтировали опасный участок дороги

18:26 30.09.2025 (обновлено: 18:27 30.09.2025)
 
В Бахчисарайском районе Крыма капитально отремонтировали опасный участок дороги
В Бахчисарайском районе Крыма капитально отремонтировали опасный участок дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.
"В целях предотвращения оползней на отремонтированном участке протяженностью 300 метров были проведены работы по установке 47 буронабивных свай и возведению подпорной стены", – сказано в сообщении.
Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин.
"Особое внимание было уделено капитальным элементам: возведен монолитный ростверк и подпорные стенки, надежно укрепленные грунтовыми анкерами", – подчеркнули в ведомстве.
Для долговечности и безопасности дороги также были обустроены ливневая канализация с водоприемными лотками, современные очистные сооружения, система освещения и постоянные средства организации дорожного движения.
"Сейчас ведется подготовка документов для подписания акта ввода объекта в эксплуатацию", – уточнили в республиканской службе автодорог.
Общая стоимость работ – более 60 млн рублей. Заказчиком является "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
Ранее сообщалось, что в Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Специалисты заменили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили бордюры и дорожные знаки, обустроили обочины, нанесли разметку.
