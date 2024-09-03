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В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер
В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер
В Сочи в больнице умер ребенок, проглотивший батарейку – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T19:31
2024-09-03T19:31
происшествия
прокуратура краснодарского края
новости
дети
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в больнице умер ребенок, проглотивший батарейку – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.Но позднее малыш скончался. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей."С целью установления причины смерти, а также своевременности оказания ребенку медицинской помощи следователем СКР по краю назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в прокуратуре.Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой края.Читайте также на РИА Новости Крым:После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное делоБастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в СевастополеВ Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в Севастополе
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, прокуратура краснодарского края, новости, дети, сочи
В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер

Ребенок в Сочи проглотил батарейку и умер – прокуратура проводит проверку

19:31 03.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в больнице умер ребенок, проглотивший батарейку – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Предварительно установлено, что полуторагодовалый ребенок совместно с родителями прибыли из Республики Саха (Якутия) в Сочи. В ходе игры малолетний проглотил батарейку и был госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Но позднее малыш скончался. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.
"С целью установления причины смерти, а также своевременности оказания ребенку медицинской помощи следователем СКР по краю назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в прокуратуре.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой края.
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ПроисшествияПрокуратура Краснодарского краяНовостидетиСочи
 
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