https://crimea.ria.ru/20250124/na-ukraine-nochyu-gremeli-moschnye-vzryvy-1143615003.html
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:37
2025-01-24T07:37
2025-01-24T08:02
новости
украина
вооруженные силы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b03733571be72dc2b4a6523eb48a1254.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.По данным украинских СМИ, около двух часов ночи серия взрывов прогремела в Нежине, Черниговской области, до этого громко было на территории Полтавской области.В соответствии с онлайн-картой министерства цифровой трансформации Украины, в городе Киевской области тревога звучала с 2.26 по московскому времени, в Киеве - с 3.03. Взрывы гремели в столице Украины и городе Бровары.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетикиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныНа Украине гремят мощные взрывы
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_687f4dd105a86e67fc65dccf3df04ac3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, вооруженные силы россии, новости сво
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Массированный удар по Украине – взрывы прогремели в разных регионах страны
07:37 24.01.2025 (обновлено: 08:02 24.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.
По данным украинских СМИ, около двух часов ночи серия взрывов прогремела в Нежине, Черниговской области, до этого громко было на территории Полтавской области.
В соответствии с онлайн-картой министерства цифровой трансформации Украины, в городе Киевской области тревога звучала с 2.26 по московскому времени, в Киеве - с 3.03. Взрывы гремели в столице Украины и городе Бровары.
"В 4.52 воздушная тревога зазвучала на большей части Житомирской области. Около пяти часов утра громко было в Житориме. Взрывы повторили в регионе также около 7 часов утра. В это же время Хмельницкая область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: