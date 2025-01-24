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Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы

Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T07:37

2025-01-24T07:37

2025-01-24T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.По данным украинских СМИ, около двух часов ночи серия взрывов прогремела в Нежине, Черниговской области, до этого громко было на территории Полтавской области.В соответствии с онлайн-картой министерства цифровой трансформации Украины, в городе Киевской области тревога звучала с 2.26 по московскому времени, в Киеве - с 3.03. Взрывы гремели в столице Украины и городе Бровары.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетикиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныНа Украине гремят мощные взрывы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, вооруженные силы россии, новости сво