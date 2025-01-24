Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/na-ukraine-nochyu-gremeli-moschnye-vzryvy-1143615003.html
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:37
2025-01-24T08:02
новости
украина
вооруженные силы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b03733571be72dc2b4a6523eb48a1254.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.По данным украинских СМИ, около двух часов ночи серия взрывов прогремела в Нежине, Черниговской области, до этого громко было на территории Полтавской области.В соответствии с онлайн-картой министерства цифровой трансформации Украины, в городе Киевской области тревога звучала с 2.26 по московскому времени, в Киеве - с 3.03. Взрывы гремели в столице Украины и городе Бровары.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетикиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныНа Украине гремят мощные взрывы
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_687f4dd105a86e67fc65dccf3df04ac3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, вооруженные силы россии, новости сво
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы

Массированный удар по Украине – взрывы прогремели в разных регионах страны

07:37 24.01.2025 (обновлено: 08:02 24.01.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.
По данным украинских СМИ, около двух часов ночи серия взрывов прогремела в Нежине, Черниговской области, до этого громко было на территории Полтавской области.
В соответствии с онлайн-картой министерства цифровой трансформации Украины, в городе Киевской области тревога звучала с 2.26 по московскому времени, в Киеве - с 3.03. Взрывы гремели в столице Украины и городе Бровары.
"В 4.52 воздушная тревога зазвучала на большей части Житомирской области. Около пяти часов утра громко было в Житориме. Взрывы повторили в регионе также около 7 часов утра. В это же время Хмельницкая область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: поражены объекты энергетики
Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
На Украине гремят мощные взрывы
 
НовостиУкраинаВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области
09:01В Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
08:43В Керчи начался ремонт Центрального стадиона
08:18В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
07:52Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область
07:37Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
07:27ВСУ пытались атаковать Москву - что известно
07:22Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ
07:10Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы
07:02В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин
06:42Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области
06:37Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
06:15Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
06:102025 год будет судьбоносным для России и мира – мнение
00:01Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
23:41Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа
22:45Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
22:30Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день
22:12Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
Лента новостейМолния