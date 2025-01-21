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Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T12:14
2025-01-21T12:25
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР.Ранее сообщалось об освобождении российскими бойцами Воздвиженки, Петропавловки и Времевки в ДНР. Также под контроль российских сил ранее перешли Песчаное, Украинка, Нескучное и Славянка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыОсвобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиковЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных

Под контроль российских военных перешел еще один населенный пункт в Донбассе

12:14 21.01.2025 (обновлено: 12:25 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Накануне подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР.
Ранее сообщалось об освобождении российскими бойцами Воздвиженки, Петропавловки и Времевки в ДНР. Также под контроль российских сил ранее перешли Песчаное, Украинка, Нескучное и Славянка в ДНР.
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