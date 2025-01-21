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Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T12:14

2025-01-21T12:14

2025-01-21T12:25

новости сво

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донецкая народная республика (днр)

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россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР.Ранее сообщалось об освобождении российскими бойцами Воздвиженки, Петропавловки и Времевки в ДНР. Также под контроль российских сил ранее перешли Песчаное, Украинка, Нескучное и Славянка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыОсвобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиковЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

донецкая народная республика (днр)

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу