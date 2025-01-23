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Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки
Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки
Потери ВСУ за минувшие сутки составили больше 1660 боевиков, сожжены два склада с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы. Об этом в четверг сообщили РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T14:06
2025-01-23T14:06
2025-01-23T14:06
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за минувшие сутки составили больше 1660 боевиков, сожжены два склада с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" поразили украинские формирования возле Волчанска и Малых Проходов. Противник потерял на этом участке фронта до 40 человек, а также три автомобиля и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив врага возле Петропавловки, Новоосиново, Глушковки, Новоплатоновки и Новоегоровки.Также сожжен склад с артиллерийскими боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение, и подавили врага возле пяти районах населенных пунктов ДНР: Константиновки, Маяков, Червоного, Часова Яра и Подольского. Уничтожено до 280 боевиков киевского режима, восемь орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.Военнослужащие подразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР и разбили врага возле Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки.В результате боев ликвидировано до 570 военнослужащих, также выведены из строя четыре боевые бронемашины, девять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установку Krab из Польши.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь и Темировка.По информации Минобороны РФ, потери противника здесь исчисляются 180 военнослужащими. Также уничтожены четыре боевые машины пехоты и боевая американская бронемашина MaxxPro.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским силам возле Змеевки, Токаревки, Антоновки и Казацкого."Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - подытожили в российском оборонном ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что российские военные поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, а также военные аэродромы.Накануне в Минобороны России сообщали, что российские военные продвинулись вглубь обороны противника в зоне спецоперации, а потери ВСУ составили около 1600 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеВ Кремле отреагировали на ультиматум ТрампаЗачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки
ВСУ потеряли в зоне спецоперации больше 1600 военнослужащих за сутки – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за минувшие сутки составили больше 1660 боевиков, сожжены два склада с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" поразили украинские формирования возле Волчанска и Малых Проходов. Противник потерял на этом участке фронта до 40 человек, а также три автомобиля и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив врага возле Петропавловки, Новоосиново, Глушковки, Новоплатоновки и Новоегоровки.
"Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО", - говорится в сводке.
Также сожжен склад с артиллерийскими боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение, и подавили врага возле пяти районах населенных пунктов ДНР: Константиновки, Маяков, Червоного, Часова Яра и Подольского. Уничтожено до 280 боевиков киевского режима, восемь орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.
Военнослужащие подразделения группировки войск "Центр" освободили
село Соленое в ДНР и разбили врага возле Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки.
В результате боев ликвидировано до 570 военнослужащих, также выведены из строя четыре боевые бронемашины, девять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установку Krab из Польши.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь и Темировка.
По информации Минобороны РФ, потери противника здесь исчисляются 180 военнослужащими. Также уничтожены четыре боевые машины пехоты и боевая американская бронемашина MaxxPro.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским силам возле Змеевки, Токаревки, Антоновки и Казацкого.
"Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - подытожили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось, что российские военные поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины
, а также военные аэродромы.
Накануне в Минобороны России сообщали, что российские военные продвинулись вглубь обороны противника
в зоне спецоперации, а потери ВСУ составили около 1600 боевиков.
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