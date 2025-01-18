Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250118/rossiyskie-voyska-osvobodili-petrovpavlovku-i-vremevku-v-dnr-1143456128.html
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T12:43
2025-01-18T12:44
новости сво
министерство обороны рф
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143287954_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff5fed74dd4c9804abf831622966e9c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.На этом направлении боев поражены семь механизированных бригад ВСУ. Киев потерял свыше 585 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Также группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Времевку.Также были разбиты две бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250117/slavyanka-v-dnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1143435146.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143287954_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_eeca937b0745b6178ce89ec521c3f2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Армия России освободила Петропавловку и Времевку в Донбассе

12:43 18.01.2025 (обновлено: 12:44 18.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
На этом направлении боев поражены семь механизированных бригад ВСУ. Киев потерял свыше 585 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Также группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Времевку.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики", - отмечается в сводке.
Также были разбиты две бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Вчера, 15:01
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
 
Новости СВОМинистерство обороны РФСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку
12:56Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки
12:43Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
12:23На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
11:55Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта
11:40В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
11:22В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
10:55На Крым идет шторм
10:51Машина с пятью людьми в салоне рухнула в реку в Москве
10:25Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани
10:09Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты
09:49"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской рады
09:29Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
08:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
08:39Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
08:13Мощные взрывы прогремели в Киеве
07:56Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов
07:31Над Россией уничтожили 46 беспилотников
07:02В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине
00:01Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
Лента новостейМолния