https://crimea.ria.ru/20250118/rossiyskie-voyska-osvobodili-petrovpavlovku-i-vremevku-v-dnr-1143456128.html

Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T12:43

2025-01-18T12:43

2025-01-18T12:44

новости сво

министерство обороны рф

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143287954_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff5fed74dd4c9804abf831622966e9c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.На этом направлении боев поражены семь механизированных бригад ВСУ. Киев потерял свыше 585 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Также группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Времевку.Также были разбиты две бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250117/slavyanka-v-dnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1143435146.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу