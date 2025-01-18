https://crimea.ria.ru/20250118/rossiyskie-voyska-osvobodili-petrovpavlovku-i-vremevku-v-dnr-1143456128.html
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T12:43
2025-01-18T12:43
2025-01-18T12:44
новости сво
министерство обороны рф
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143287954_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff5fed74dd4c9804abf831622966e9c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.На этом направлении боев поражены семь механизированных бригад ВСУ. Киев потерял свыше 585 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Также группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Времевку.Также были разбиты две бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250117/slavyanka-v-dnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1143435146.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143287954_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_eeca937b0745b6178ce89ec521c3f2f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
Армия России освободила Петропавловку и Времевку в Донбассе
12:43 18.01.2025 (обновлено: 12:44 18.01.2025)