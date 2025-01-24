https://crimea.ria.ru/20250124/kolossalnye-poteri-kieva-za-nedelyu---ubity-tysyachi-boevikov-1143622550.html

Колоссальные потери Киева за неделю - убиты тысячи боевиков

Колоссальные потери Киева за неделю - убиты тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Колоссальные потери Киева за неделю - убиты тысячи боевиков

ВСУ за неделю потеряли 12815 боевиков, а также технику, вооружения и военные склады. Кроме того, 17 украинских военных за неделю сдались в российский плен. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T13:04

2025-01-24T13:04

2025-01-24T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли 12815 боевиков, а также технику, вооружения и военные склады. Кроме того, 17 украинских военных за неделю сдались в российский плен. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.В течение недели подразделения группировки войск "Север"разбили до 2300 военнослужащих ВСУ, 15 танков, в том числе два танка американских Abrams, 69 боевых бронированных машин, включая американскую Bradley, 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777.В зоне ответственности группы "Запад" противник потерял свыше 3260 боевиков, пять танков, 35 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. На данном направлении ВСУ потеряли до 1680 человек, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожены свыше 4050 украиснких солдат, два танка, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки "Восток" ликвидировали свыше 1070 военнослужащих ВСУ, семь танков, десять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО.Подразделения "Днепра" уничтожили свыше 455 боевиков, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Кроме того, за неделю сбиты пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 17 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 752 беспилотников, из них 174 вне зоны спецоперации.Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30758 единиц специальной военной автомобильной техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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