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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T12:12
2025-01-20T12:15
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР.Ранее сообщалось об освобождении российскими бойцами Воздвиженки, Петропавловки и Времевки в ДНР. Также под контроль российских сил ранее перешли Песчаное, Украинка, Нескучное и Славянка в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыОсвобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиковЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, новости
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР

12:12 20.01.2025 (обновлено: 12:15 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделения ЦВО
Подразделения ЦВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР.
Ранее сообщалось об освобождении российскими бойцами Воздвиженки, Петропавловки и Времевки в ДНР. Также под контроль российских сил ранее перешли Песчаное, Украинка, Нескучное и Славянка в ДНР.
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