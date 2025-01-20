https://crimea.ria.ru/20250120/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-donbasse-1143494387.html

Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T12:12

2025-01-20T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР.Ранее сообщалось об освобождении российскими бойцами Воздвиженки, Петропавловки и Времевки в ДНР. Также под контроль российских сил ранее перешли Песчаное, Украинка, Нескучное и Славянка в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыОсвобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиковЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

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2025

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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, новости