https://crimea.ria.ru/20250821/zhaparov-otvetil-na-sanktsii-ssha-i-britanii-protiv-kyrgyzskikh-bankov-1148881342.html
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T12:48
2025-08-21T12:48
2025-08-21T12:48
киргизия
садыр жапаров
санкции
банк
экономика
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148881061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ce37c69f23b9dbfc8ba99e41b15b55a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и Вашингтона в отношении кыргызских "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и банка "Керемет" в интервью государственному информационному агентству "Кабар".Накануне минфин Великобритании ввел санкции против "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и ряда компаний и физлиц Кыргызстана. Как пояснили в Лондоне, ограничения направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Ранее США ввели санкции против госбанка "Керемет".Как отметил Жапаров, сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, власти страны приняли решение, чтобы только государственный банк "Керемет" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет, подчеркнул президент."Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну, добавил он.По его мнению, на Кыргызстан оказывают такое давление, поскольку экономика страны растет высокими темпами. Например, ВВП республики вырос на 11,7%.Великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми, сказал Жапаров."Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к (президенту США) Дональду Трампу и (премьер-министру Великобритании) Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киргизия
великобритания
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148881061_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d12c23e9ed4c77ebb371e2285a4f1729.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, садыр жапаров, санкции, банк, экономика, великобритания, сша
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
Жапаров назвал санкции США и Британии против банков Кыргызстана политизацией экономики
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и Вашингтона в отношении кыргызских "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и банка "Керемет" в интервью государственному информационному агентству "Кабар".
Накануне минфин Великобритании ввел санкции против "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и ряда компаний и физлиц Кыргызстана. Как пояснили в Лондоне, ограничения направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Ранее США ввели санкции против госбанка "Керемет".
Как отметил Жапаров, сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, власти страны приняли решение, чтобы только государственный банк "Керемет" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет, подчеркнул президент.
"Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну, добавил он.
"В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним. Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против "Керемет" банка, так и Англия накладывает санкции на "Капитал" банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения", - сказал кыргызский лидер.
По его мнению, на Кыргызстан оказывают такое давление, поскольку экономика страны растет высокими темпами. Например, ВВП республики вырос на 11,7%.
Великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми, сказал Жапаров.
"Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к (президенту США) Дональду Трампу и (премьер-министру Великобритании) Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - добавил глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.