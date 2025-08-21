https://crimea.ria.ru/20250821/zhaparov-otvetil-na-sanktsii-ssha-i-britanii-protiv-kyrgyzskikh-bankov-1148881342.html

Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков

Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков

Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и...

2025-08-21T12:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и Вашингтона в отношении кыргызских "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и банка "Керемет" в интервью государственному информационному агентству "Кабар".Накануне минфин Великобритании ввел санкции против "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и ряда компаний и физлиц Кыргызстана. Как пояснили в Лондоне, ограничения направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Ранее США ввели санкции против госбанка "Керемет".Как отметил Жапаров, сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, власти страны приняли решение, чтобы только государственный банк "Керемет" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет, подчеркнул президент."Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну, добавил он.По его мнению, на Кыргызстан оказывают такое давление, поскольку экономика страны растет высокими темпами. Например, ВВП республики вырос на 11,7%.Великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми, сказал Жапаров."Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к (президенту США) Дональду Трампу и (премьер-министру Великобритании) Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

