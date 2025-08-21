Рейтинг@Mail.ru
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/zhaparov-otvetil-na-sanktsii-ssha-i-britanii-protiv-kyrgyzskikh-bankov-1148881342.html
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T12:48
2025-08-21T12:48
киргизия
садыр жапаров
санкции
банк
экономика
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148881061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ce37c69f23b9dbfc8ba99e41b15b55a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и Вашингтона в отношении кыргызских "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и банка "Керемет" в интервью государственному информационному агентству "Кабар".Накануне минфин Великобритании ввел санкции против "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и ряда компаний и физлиц Кыргызстана. Как пояснили в Лондоне, ограничения направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Ранее США ввели санкции против госбанка "Керемет".Как отметил Жапаров, сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, власти страны приняли решение, чтобы только государственный банк "Керемет" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет, подчеркнул президент."Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну, добавил он.По его мнению, на Кыргызстан оказывают такое давление, поскольку экономика страны растет высокими темпами. Например, ВВП республики вырос на 11,7%.Великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми, сказал Жапаров."Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к (президенту США) Дональду Трампу и (премьер-министру Великобритании) Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киргизия
великобритания
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148881061_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d12c23e9ed4c77ebb371e2285a4f1729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киргизия, садыр жапаров, санкции, банк, экономика, великобритания, сша
Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков

Жапаров назвал санкции США и Британии против банков Кыргызстана политизацией экономики

12:48 21.08.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и Великобританию не политизировать экономику. Так глава государства прокомментировал санкции Лондона и Вашингтона в отношении кыргызских "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и банка "Керемет" в интервью государственному информационному агентству "Кабар".
Накануне минфин Великобритании ввел санкции против "Центрально-Азиатского Капитал Банка" и ряда компаний и физлиц Кыргызстана. Как пояснили в Лондоне, ограничения направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Ранее США ввели санкции против госбанка "Керемет".
Как отметил Жапаров, сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, власти страны приняли решение, чтобы только государственный банк "Керемет" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет, подчеркнул президент.
"Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну, добавил он.
"В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним. Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против "Керемет" банка, так и Англия накладывает санкции на "Капитал" банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения", - сказал кыргызский лидер.
По его мнению, на Кыргызстан оказывают такое давление, поскольку экономика страны растет высокими темпами. Например, ВВП республики вырос на 11,7%.
Великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми, сказал Жапаров.
"Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к (президенту США) Дональду Трампу и (премьер-министру Великобритании) Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - добавил глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КиргизияСадыр ЖапаровСанкцииБанкЭкономикаВеликобританияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
14:25"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
14:20Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
14:07Встреча Путина и Зеленского – названо условие
13:56Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
13:53"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
13:48Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
13:40В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
13:34В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные
13:29На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
13:20Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
13:10ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max
13:05Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки
12:48Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
12:37Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины
12:26Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
12:12Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
12:01Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
11:38Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
11:30Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Лента новостейМолния