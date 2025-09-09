https://crimea.ria.ru/20250909/v-chem-osobaya-rol-turtsii-v-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine--mnenie-1149323318.html

В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнение

В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что Турция придерживается в определенной мере двойственной позиции, ее роль в урегулировании конфликта на Украине значима и очевидна, как и стремление Анкары не терять партнерских отношений с Москвой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского, советник председателя Заксобрания Севастополя Александр Ирхин.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на полях саммита ШОС в Тяньцзине на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турецкая республика продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине. Также российский лидер отметил, что российско-турецкое взаимодействие по таким направлениям, как Ближний Восток, Северная Африка и Закавказье "хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и... доверительный характер".Комментируя позицию Турции в орбите отношений с Россией, Ирхин отметил, что за несколько дней до саммита ШОС Эрдоган принял участие в онлайн-встрече в формате собрания западной "коалиции желающих" по Украине, и в этом проявляется определенная двойственность позиции турецкого лидера, который "лавирует между двумя противоборствующими лагерями".Тем не менее роль "Турции Эрдогана" в урегулировании украинского кризиса действительно значима и очевидна, как и ее желание оставаться партнером России, пускай и делается это Анкарой исходя из национальных интересов страны, сказал Ирхин.В этом противоречии проявляется имперско-ориентированный курс Эрдогана, который пытается за счет гибкого реагирования на западных и восточных площадках "получить как можно больший дипломатический, военно-политический и экономический ресурс", чтобы вывести Турцию в "высшую лигу", где она пока не присутствует и где сейчас происходят главные события, влияющие на будущее мироустройство, добавил политолог.В сложившихся условиях у России и Турции, разумеется, есть как область противоречий, так и сфера совместных интересов, заметил Ирхин. Тем не менее на сегодняшний день Российскую Федерацию действительно устраивает курс Эрдогана и то, как складываются взаимоотношения наших стран благодаря в том числе его политике, сказал Ирхин.И прежде всего следует говорить о позиции Турции, "в национальных руках которой находятся ключи от Конвенции Монтрё", по черноморским проливам с началом специальной военной операции на Украине, подчеркнул политолог.При этом Турция помогает России обходить западные санкции и в нынешних непростых условиях разрушения "Северных потоков" остается "чуть ли не единственным оператором нашего газового экспорта на юг Европы", добавил он.На этом фоне, по словам Ирхина, важным является и то, что России и Турции, благодаря взвешенному подходу лидеров государств, удается определенным образом разделять сферы влияния наших стран в Черноморском регионе, имеющем стратегическое значение как для Москвы, так и для Анкары.Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы ТурциейПомимо этого, по словам Ирхина, у России и Турции есть совместные взаимовыгодные экономические проекты. И даже с учетом их мы получим не весь перечень фактов, отражающих выгоду от взаимодействия наших стран, несмотря на то, что во всем они оглядываются прежде всего на свои национальные интересы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине "Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение

