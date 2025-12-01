Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло - РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-snizilis-tseny-na-borschevoy-nabor-i-podsolnechnoe-maslo--1151327038.html
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
В Севастополе фиксируют снижение цен на ряд продуктов питания, сообщают в правительстве города. РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a511857f639637d755d25ff94e913297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируют снижение цен на ряд продуктов питания, сообщают в правительстве города.Так, в список на понижение попали овощи "борщевого набора", свинина, курица и подсолнечное масло.При этом специалисты уточнили, что на ряд товаров зафиксирован подъем стоимости. В частности, подорожали яйца, сливочное масло и морковь. Это связано с сезонными факторами и логистикой, заключили в пресс-службе.
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, правительство севастополя, цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены на мясо в крыму
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло

В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло – мониторинг

20:11 01.12.2025
 
В супермаркете
В супермаркете
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируют снижение цен на ряд продуктов питания, сообщают в правительстве города.
Так, в список на понижение попали овощи "борщевого набора", свинина, курица и подсолнечное масло.

"Департамент сельского хозяйства регулярно проверяет цены в Севастополе. В основе контроля – меморандум о взаимопонимании, по которому магазины устанавливают минимальную и "нулевую" наценку на социальные продукты", – отметили в правительстве.

При этом специалисты уточнили, что на ряд товаров зафиксирован подъем стоимости. В частности, подорожали яйца, сливочное масло и морковь. Это связано с сезонными факторами и логистикой, заключили в пресс-службе.
