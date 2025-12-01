https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-snizilis-tseny-na-borschevoy-nabor-i-podsolnechnoe-maslo--1151327038.html
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
В Севастополе фиксируют снижение цен на ряд продуктов питания, сообщают в правительстве города. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T20:11
2025-12-01T20:11
2025-12-01T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируют снижение цен на ряд продуктов питания, сообщают в правительстве города.Так, в список на понижение попали овощи "борщевого набора", свинина, курица и подсолнечное масло.При этом специалисты уточнили, что на ряд товаров зафиксирован подъем стоимости. В частности, подорожали яйца, сливочное масло и морковь. Это связано с сезонными факторами и логистикой, заключили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродукты
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло – мониторинг