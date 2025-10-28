https://crimea.ria.ru/20251028/inflyatsiya-v-krymu-uskorilas-bolshe-vsego-podorozhali-yaytsa-i-myasoprodukty-1150490136.html

Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродукты

В сентябре в Крыму подорожали некоторые продукты и техника, а стоимость ряда услуг снизилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт Отделения Банка России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму подорожали некоторые продукты и техника, а стоимость ряда услуг снизилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.По ее словам, наиболее заметный рост показали цены на яйца.В числе других подорожавших категорий – мясопродукты, бензин и электроника. Рост цен на мясо связан с увеличением затрат производителей на корма и сокращением предложения на рынке. Повышение стоимости топлива в сентябре Денисенко объяснила перебоями с его поставками и снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах страны, что вызвало дефицит и рост розничных цен.При этом ряд товаров и услуг, напротив, подешевел. Например, снизились цены на инструменты и оборудование из-за увеличения предложения импортных моделей на прилавках. Также подешевел отдых в санаториях и железнодорожные билеты. Эксперт объяснила это сезонным снижением спроса из-за уменьшения потока туристов.По итогам сентября цены в Крыму выросли на 0,8%, а годовая инфляция ускорилась до 10,4%. При этом по России в целом наблюдается тенденция к замедлению инфляции. Этого удалось достичь благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

