26 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов
Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-12-09T14:49
2025-12-09T14:49
2025-12-09T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Минувшей ночью на д регионами России, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник.
Новости
