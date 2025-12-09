Рейтинг@Mail.ru
26 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов - РИА Новости Крым, 09.12.2025
26 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов
Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T14:49
2025-12-09T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Минувшей ночью на д регионами России, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник.
Новости
14:49 09.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, два – над территорией Калужской области и по одному – над Курской, Смоленской областями, Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской Республикой, Чеченской Республикой, над территорией Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия-Алания".
Минувшей ночью на д регионами России, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник.
Минувшей ночью на д регионами России, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник.
 
