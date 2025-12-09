https://crimea.ria.ru/20251209/26-bespilotnikov-vsu-unichtozheno-nad-regionami-rossii-za-5-chasov-1151521303.html

26 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов

26 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов - РИА Новости Крым, 09.12.2025

26 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов

Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T14:49

2025-12-09T14:49

2025-12-09T14:49

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

министерство обороны рф

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Минувшей ночью на д регионами России, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, министерство обороны рф, пво