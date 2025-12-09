https://crimea.ria.ru/20251209/oblomki-bpla-povredili-avtobus-na-trasse-na-kubani-1151521184.html
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной на Кубани. Об этом сообщает краевой Оперштаб.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной на Кубани. Об этом сообщает краевой Оперштаб. В ночь на вторник силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский беспилотник, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Два - над Краснодарским краем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часуУкраинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем Над Черным морем сбили беспилотник
