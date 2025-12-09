Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
Обломки БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной на Кубани. Об этом сообщает краевой Оперштаб. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной на Кубани. Об этом сообщает краевой Оперштаб. В ночь на вторник силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский беспилотник, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Два - над Краснодарским краем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной на Кубани. Об этом сообщает краевой Оперштаб.
"Ночью фрагменты БПЛА упали в районе автодороги, несколько из них попали в заднюю часть автобуса. Пострадавших нет. На месте все необходимые действия провели сотрудники специальных и экстренных служб, движение транспорта по трассе оперативно восстановили", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский беспилотник, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Два - над Краснодарским краем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
Над Черным морем сбили беспилотник
 
