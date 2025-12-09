https://crimea.ria.ru/20251209/chp-v-chuvashii-posle-ataki-bpla-chto-izvestno-k-dannomu-chasu-1151512843.html

ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу

ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона... РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Владимир Степанов. Атака беспилотников ВСУ на ЧебоксарыВо вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти.На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона развернули пункт временного размещения. С людьми работают психологи и медики. Возникшее возгорание в кратчайшие сроки локализовали и полностью ликвидировали, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и избежать более серьезных последствий.Режим ЧСЧтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия, в Чувашии введут режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил премьер-министр Сергей Артамонов.Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города.Все процессы оказания медпомощи и работы пункта временного размещения находятся на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева. На данный момент экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

