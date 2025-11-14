https://crimea.ria.ru/20251114/fsb-predotvratila-ubiystvo-odnogo-iz-vysshikh-dolzhnostnykh-lits-rosii-1150895544.html

ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО

ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО

ФСБ России сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ России сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве.Для подготовки предотвращенного убийства спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии, добавили в ФСБ России."Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве гражданина 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта.Спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России, указывает ФСБ. Российская спецслужба вновь предупредила, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. "Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - отмечает ФСБ.По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России. 2025-11-14T07:48 true PT6M31S

