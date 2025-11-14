https://crimea.ria.ru/20251114/fsb-predotvratila-ubiystvo-odnogo-iz-vysshikh-dolzhnostnykh-lits-rosii-1150895544.html
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО
ФСБ России сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T07:48
2025-11-14T07:48
2025-11-14T08:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ России сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве.Для подготовки предотвращенного убийства спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии, добавили в ФСБ России."Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве гражданина 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта.Спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России, указывает ФСБ. Российская спецслужба вновь предупредила, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. "Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - отмечает ФСБ.По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО
ФСБ предотвратила убийство спецслужбами Украины одного из высших должностных лиц Росии
07:48 14.11.2025 (обновлено: 08:20 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ России сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
Для подготовки предотвращенного убийства спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии, добавили в ФСБ России.
"Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве гражданина 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта.
Спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России, указывает ФСБ.
Российская спецслужба вновь предупредила, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо.
"Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - отмечает ФСБ.
По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.
