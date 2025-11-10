https://crimea.ria.ru/20251110/zhitelya-moskvy-zaderzhali-za-sbor-dannykh-o-rossiyskom-voennosluzhaschem---1150774962.html

Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем

Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич намеревался уехать на Украину и воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленник, действуя по указанию украинских кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК России (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.Ранее сообщалось, что агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВОНа Кубани предотвратили теракт на железной дорогеФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье

