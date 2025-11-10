Рейтинг@Mail.ru
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T09:54
2025-11-10T10:08
россия
москва
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич намеревался уехать на Украину и воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленник, действуя по указанию украинских кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК России (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.Ранее сообщалось, что агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВОНа Кубани предотвратили теракт на железной дорогеФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье
россия, москва, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем

ФСБ задержала жителя Москвы по подозрению в госизмене

09:54 10.11.2025 (обновлено: 10:08 10.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич намеревался уехать на Украину и воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Москвы, 1980 года рождения, подозреваемого в государственной измене, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории России украинской террористической организации", –цитирует ведомство РИА Новости.

Злоумышленник, действуя по указанию украинских кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.

"Сотрудниками ФСБ России задокументированы факты, подтверждающие намерения фигуранта перейти на сторону вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование с целью участия в боевых действиях против России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан", – сказано в сообщении ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК России (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские.
РоссияМоскваНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Госизмена
 
Лента новостейМолния