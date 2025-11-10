https://crimea.ria.ru/20251110/zhitelya-moskvy-zaderzhali-za-sbor-dannykh-o-rossiyskom-voennosluzhaschem---1150774962.html
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T09:54
2025-11-10T09:54
2025-11-10T10:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич намеревался уехать на Украину и воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленник, действуя по указанию украинских кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК России (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.Ранее сообщалось, что агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские.
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
ФСБ задержала жителя Москвы по подозрению в госизмене
09:54 10.11.2025 (обновлено: 10:08 10.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Москвы, который собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего. Кроме того, москвич намеревался уехать на Украину и воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Москвы, 1980 года рождения, подозреваемого в государственной измене, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории России украинской террористической организации", –цитирует ведомство РИА Новости.
Злоумышленник, действуя по указанию украинских кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.
"Сотрудниками ФСБ России задокументированы факты, подтверждающие намерения фигуранта перейти на сторону вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование с целью участия в боевых действиях против России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан", – сказано в сообщении ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК России (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку
для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские.
