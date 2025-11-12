https://crimea.ria.ru/20251112/pokushenie-na-mitropolita-tikhona--novye-dannye-fsb-1150829128.html
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России."В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Новые сведения и доказательства в отношении ранее задержанных фигурантов – помощника Тихона, гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича – выявлены в ходе прошедших накануне в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаФигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать винуТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
09:14 12.11.2025 (обновлено: 09:21 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.
По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.
"По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта", – отметили в ФСБ.
Новые сведения и доказательства в отношении ранее задержанных фигурантов – помощника Тихона, гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича – выявлены в ходе прошедших накануне в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов.
О предотвращении покушения на владыку Тихона
ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик
, ставшие агентами украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
