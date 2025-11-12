https://crimea.ria.ru/20251112/pokushenie-na-mitropolita-tikhona--novye-dannye-fsb-1150829128.html

Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона

2025-11-12T09:14

2025-11-12T09:14

2025-11-12T09:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России."В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Новые сведения и доказательства в отношении ранее задержанных фигурантов – помощника Тихона, гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича – выявлены в ходе прошедших накануне в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаФигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать винуТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение

