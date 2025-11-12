Рейтинг@Mail.ru
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2025
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
тихон шевкунов
покушение
новости
крым
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России."В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Новые сведения и доказательства в отношении ранее задержанных фигурантов – помощника Тихона, гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича – выявлены в ходе прошедших накануне в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
крым
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тихон шевкунов, покушение, новости, крым, украина
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона

ФСБ выявила новых причастных к покушению на митрополита Тихона и цели заказчиков

09:14 12.11.2025 (обновлено: 09:21 12.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.
По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.

"По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта", – отметили в ФСБ.

Новые сведения и доказательства в отношении ранее задержанных фигурантов – помощника Тихона, гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича – выявлены в ходе прошедших накануне в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов.
О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Тихон ШевкуновПокушениеНовостиКрымУкраина
 
