крым, новости крыма, водохранилища крыма, госкомводхоз крыма, вода крыма
Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц

Аянское водохранилище в Крыму за октябрь пополнилось 2 миллиона кубометров – власти

11:11 02.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАянское водохранилище
Аянское водохранилище - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Аянское водохранилище, которое наряду с Симферопольским и Партизанским водохранилищами питает крымскую столицу и Симферопольский район, в октябре пополнилось на два миллиона кубометров воды. Об этом сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.
По его словам, октябрьские притоки в водохранилище составили половину его полного объема.

"Аянское – небольшое водохранилище, 3,9 млн кубометров (полный объем) и приточность в октябре составила около двух миллионов. Достаточно хороший показатель", – сказал Захаров.

Он также сообщил, что на начало ноября этого года объем воды в наливных водохранилищах Крыма составляет 12 млн кубометров, а в 14-ти питьевых водохранилищах естественного стока – около 66 млн "кубов".
Ранее Захаров сообщил, что благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Существующих запасов, при нынешнем уровне потребления, хватит на 130-140 дней, без учета будущих притоков.
КрымНовости КрымаВодохранилища КрымаГоскомводхоз КрымаВода Крыма
 
