Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц
Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц
Аянское водохранилище, которое наряду с Симферопольским и Партизанским водохранилищами питает крымскую столицу и Симферопольский район, в октябре пополнилось на
2025-11-02T11:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Аянское водохранилище, которое наряду с Симферопольским и Партизанским водохранилищами питает крымскую столицу и Симферопольский район, в октябре пополнилось на два миллиона кубометров воды. Об этом сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.По его словам, октябрьские притоки в водохранилище составили половину его полного объема.Он также сообщил, что на начало ноября этого года объем воды в наливных водохранилищах Крыма составляет 12 млн кубометров, а в 14-ти питьевых водохранилищах естественного стока – около 66 млн "кубов".Ранее Захаров сообщил, что благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Существующих запасов, при нынешнем уровне потребления, хватит на 130-140 дней, без учета будущих притоков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в АлуштеКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеКак в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой вод
Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц
