Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
Октябрьские дожди дали прибыль уровню воды в реках Крыма и прекратили длившуюся 85 дней летнюю межень (низкий уровень воды в реках и озерах региона или период,... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T21:23
2025-11-01T21:17
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
реки крыма
вода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Октябрьские дожди дали прибыль уровню воды в реках Крыма и прекратили длившуюся 85 дней летнюю межень (низкий уровень воды в реках и озерах региона или период, когда сохраняется такой уровень). Об этом сообщили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Как подсчитали метеорологи, самые значительные дожди на полуострове прошли в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега Крыма, составив 50,0-137,8 мм, что в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир в 1,3-2,6 раза больше нормы. В бассейнах большинства рек юго-восточного предгорья количество осадков было в пределах многолетней нормы.20 сентября возобновился сток в верховье реки Черная у села Родниковское и в течение текущего месяца постепенно происходило поступление воды в Чернореченское водохранилище. Дожди 10-11 октября способствовали возобновлению стока в низовье реки Бельбек."На реке Малый Салгир, в черте города Симферополь, вечером 10 октября уровни воды повышались на 67 см, максимальный расход воды достигал 5,20 м3/сек; на реке Салгир у села Пионерское уровни воды повышались на 52 см, а максимальный расход воды достигал 3,56 м3 /сек. На остальных реках северного предгорья уровни воды повышались на 20-40 см", – сообщает ведомство.Также к концу октября началось постепенное наполнение водой Партизанского водохранилища, что свидетельствует о возобновлении стока в верховье реки Альма, произошло существенное улучшение гидрологической ситуации в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу."Средние расходы воды на реках Черная, Коккозка и Биюк-Карасу были в 3,7-5,0 раз выше нормы; на реках Салгир, Дерекойка, Малый Салгир – в 1,4-2,3 раза выше нормы; на реках Бельбекского комплекса – в 1,6-2,1 раза выше нормы. На малых реках юго-восточного предгорья, реки Демерджи и в низовьях рек Кача и Бельбек водность была в пределах 52-75 % нормы", – отмечают гидрологи и метеорологи.Пересыхание сохранилось только на отдельных малых реках селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.
крымская погода, погода в крыму, новости крыма, реки крыма, вода в крыму
Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки

В Крымских горах прошли значительные осадки – как они наполнили реки полуострова

21:23 01.11.2025
 
© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДождь в горах Крыма
Дождь в горах Крыма
© Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Октябрьские дожди дали прибыль уровню воды в реках Крыма и прекратили длившуюся 85 дней летнюю межень (низкий уровень воды в реках и озерах региона или период, когда сохраняется такой уровень). Об этом сообщили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как подсчитали метеорологи, самые значительные дожди на полуострове прошли в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега Крыма, составив 50,0-137,8 мм, что в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир в 1,3-2,6 раза больше нормы. В бассейнах большинства рек юго-восточного предгорья количество осадков было в пределах многолетней нормы.

"Долгожданные значительные осадки прошли в Крымских горах. Так, в районе деятельности метеостанции Ай-Петри их количество было в 1,3 раза больше нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал – в 2,2 раза больше нормы", – проинформировали в ведомстве.

20 сентября возобновился сток в верховье реки Черная у села Родниковское и в течение текущего месяца постепенно происходило поступление воды в Чернореченское водохранилище. Дожди 10-11 октября способствовали возобновлению стока в низовье реки Бельбек.
"На реке Малый Салгир, в черте города Симферополь, вечером 10 октября уровни воды повышались на 67 см, максимальный расход воды достигал 5,20 м3/сек; на реке Салгир у села Пионерское уровни воды повышались на 52 см, а максимальный расход воды достигал 3,56 м3 /сек. На остальных реках северного предгорья уровни воды повышались на 20-40 см", – сообщает ведомство.
Также к концу октября началось постепенное наполнение водой Партизанского водохранилища, что свидетельствует о возобновлении стока в верховье реки Альма, произошло существенное улучшение гидрологической ситуации в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу.
"Средние расходы воды на реках Черная, Коккозка и Биюк-Карасу были в 3,7-5,0 раз выше нормы; на реках Салгир, Дерекойка, Малый Салгир – в 1,4-2,3 раза выше нормы; на реках Бельбекского комплекса – в 1,6-2,1 раза выше нормы. На малых реках юго-восточного предгорья, реки Демерджи и в низовьях рек Кача и Бельбек водность была в пределах 52-75 % нормы", – отмечают гидрологи и метеорологи.
Пересыхание сохранилось только на отдельных малых реках селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.
