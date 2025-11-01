https://crimea.ria.ru/20251101/skolko-osadkov-vypalo-v-krymu-v-oktyabre-i-kak-oni-napolnili-reki-1150607239.html

Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Октябрьские дожди дали прибыль уровню воды в реках Крыма и прекратили длившуюся 85 дней летнюю межень (низкий уровень воды в реках и озерах региона или период, когда сохраняется такой уровень). Об этом сообщили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Как подсчитали метеорологи, самые значительные дожди на полуострове прошли в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега Крыма, составив 50,0-137,8 мм, что в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир в 1,3-2,6 раза больше нормы. В бассейнах большинства рек юго-восточного предгорья количество осадков было в пределах многолетней нормы.20 сентября возобновился сток в верховье реки Черная у села Родниковское и в течение текущего месяца постепенно происходило поступление воды в Чернореченское водохранилище. Дожди 10-11 октября способствовали возобновлению стока в низовье реки Бельбек."На реке Малый Салгир, в черте города Симферополь, вечером 10 октября уровни воды повышались на 67 см, максимальный расход воды достигал 5,20 м3/сек; на реке Салгир у села Пионерское уровни воды повышались на 52 см, а максимальный расход воды достигал 3,56 м3 /сек. На остальных реках северного предгорья уровни воды повышались на 20-40 см", – сообщает ведомство.Также к концу октября началось постепенное наполнение водой Партизанского водохранилища, что свидетельствует о возобновлении стока в верховье реки Альма, произошло существенное улучшение гидрологической ситуации в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу."Средние расходы воды на реках Черная, Коккозка и Биюк-Карасу были в 3,7-5,0 раз выше нормы; на реках Салгир, Дерекойка, Малый Салгир – в 1,4-2,3 раза выше нормы; на реках Бельбекского комплекса – в 1,6-2,1 раза выше нормы. На малых реках юго-восточного предгорья, реки Демерджи и в низовьях рек Кача и Бельбек водность была в пределах 52-75 % нормы", – отмечают гидрологи и метеорологи.Пересыхание сохранилось только на отдельных малых реках селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в КрымуКогда в Крыму пойдет снегВ Крыму за ночь выпала месячная норма осадков – ФОБОС

